Depuis quelques heures, une vidéo montrant la maire de Paris, Anne Hidalgo, circuler à bord d’un taxi parisien, fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. Dans cette dernière, on peut-y voir la candidate à la présidentielle de 2022, filmée par le conducteur d’un taxi, déclarer : « Bonjour ! D’abord merci les taxis. » s’exprime ainsi Anne Hidalgo avant que cette dernière n’ajoute « Et c’est génial, on découvre Paris, je découvre Paris, aussi, avec le taxi. Donc merci à toutes et tous. » puis de conclure par « Et moins il y aura de voitures particulières et plus les gens prendront le taxi, donc on est ensemble. Merci. ».

Une vidéo sortie de son contexte ?

La vidéo a été depuis massivement relayée sur les réseaux sociaux, suscitant ainsi de nombreuses réactions de la part des internautes. « Mais comment est-ce possible d’être déconnectée à ce point? » écrit un internaute. « Tout le monde a le salaire d’hidalgo pour prendre le taxi pour découvrir cette magnifique ville qu’elle a saccagée…» s’exclame un autre internaute. L’avocat d’extrême droite, Gilbert a également réagi sur son compte officiel : « La bourge, on voit qu’elle ne paie pas les taxis ! » a-t-il ainsi écrit.

Anne #Hidalgo : "Je découvre Paris en taxi et moins il y aura de voitures particulières plus les gens prendront le taxi !"

La bourge, on voit qu'elle ne paie pas les taxis ! pic.twitter.com/NIzeI0JT0W — Gilbert Collard (@GilbertCollard) December 20, 2021

Si cette vidéo fait beaucoup réagir les internautes depuis quelques heures, celle-ci semble toutefois être sortie de son contexte. En effet, selon Libération, la vidéo daterait du 27 mai 2019 et a été postée par le chauffeur de taxi, Hocine Yousfi sur sa page Youtube.

Dans cette vidéo originale qui n’a pas été coupée, la maire de Paris déclare : « Bonjour ! D’abord merci les taxis. Ce taxi-là, la barre est très très haute. Il aime Paris, il aime les gens. C’est génial, on découvre Paris, aussi, avec le taxi. Donc merci à toutes et tous. C’est dur en ce moment, il y a des travaux, c’est vrai, mais Paris va être encore plus belle. Et moins il y aura de voitures particulières et plus les gens prendront le taxi, donc on est ensemble. Merci. »

Cette vidéo publiée deux ans avant sa candidature à la présidentielle 2022, est donc ressortie sur internet sous forme de montage donc plusieurs séquences ont été volontairement coupées.

Par Jérémy Renard