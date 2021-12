Depuis le début de l’après-midi, il est très compliqué de se connecter aux services d’Epic Games dont son jeu très célèbre à savoir Fortnite.

Prendre son mal en patience… Depuis ce mercredi après-midi, les joueurs peinent à accéder aux services d’Epic Games qui semblent rencontrer des soucis de connexion. Selon le site Downdetector, la panne a été observée vers 13h00.

Capture DownDetector

Comme nous avons pu le constater, il est impossible de se connecter au launcher d’Epic Games qui permet ensuite de lancer les jeux de la plateforme dont le très célèbre Fortnite. Les équipes d’Epic Games qui ont d’ailleurs réagi sur les réseaux sociaux, à la suite de cet incident : « Des soucis sur des services internet impactent actuellement Fortnite, y compris pour la connexion et le matchmaking. Nous gardons un œil sur la situation jusqu’à sa résolution. » peut-on lire.

Des soucis sur des services internet impactent actuellement Fortnite, y compris pour la connexion et le matchmaking.



Nous gardons un oeil sur la situation jusqu'à sa résolution. pic.twitter.com/CpFIv9LekG — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) December 22, 2021

Les équipes n’ont toutefois pas donné plus de détails sur les raisons de cet incident. Des internautes qui ont quant à eux pu se connecter (non sans quelques difficultés) aux services de l’Epic Game Store, ont pu constater que le jeu Fortnite n’était carrément plus visible dans leur bibliothèque.

Ces soucis techniques qui ont été observés dans plusieurs pays, concerneraient principalement les joueurs PC comme nous avons pu le constater.

Par La Rédaction