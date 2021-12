Un rapport de EY Africa Attractiveness Index datant de 2017 plaçait le Kenya en seconde position des pays les plus attractifs pour l’investissement en Afrique. Derrière l’Afrique du Sud et devant le Maghreb, le Kenya est à l’avant-garde du développement numérique sur le continent.

La révolution numérique s’accélère au Kenya

S’il est un pays d’Afrique où la fracture numérique se réduit le plus rapidement, c’est bien au Kenya. 22,6 % de la population utilise désormais régulièrement Internet, ce qui en fait un des pays les plus connectés d’Afrique. Et cette croissance n’est pas prête à s’arrêter puisque la fibre optique est installée sur des centaines de kilomètres à travers le pays. Son déploiement est toujours en cours et le pays s’apprête à raccorder son réseau au câble sous-marin PEACE (Pakistan & East Africa Connecting Europe). Cela représente une étape supplémentaire dans l’amélioration de l’accès à Internet au Kenya et en Afrique de l’Est. Le réseau kényan, en plus d’atteindre de plus en plus de régions, est donc d’une qualité supérieure à celle de plusieurs de ses voisins. Cette situation favorise le développement des start-ups et l’implantation des géants de la tech.

Un marché de consommateurs de plus en plus nombreux

La force de ce cercle vertueux a permis la création d’un véritable vivier de professionnels du software et du hardware à Nairobi, connu sous le nom de « Silicon Savannah ». Et c’est peu dire que l’attraction est grande pour les entrepreneurs. Dopée à hauteur d’un milliard de dollars, la Silicon Savannah a déjà séduit les géants de la tech comme IBM, Facebook ou encore Microsoft. Nairobi continue d’inciter les entrepreneurs occidentaux, et notamment les Suisses à venir s’installer au Kenya.

Les Kényans consomment un nombre toujours plus important de produits en ligne comme les réseaux sociaux, à l’instar de Facebook ou Tik Tok. Ils dépensent aussi dans le secteur du divertissement. Les consommateurs achètent des jeux vidéo en ligne, les plus populaires étant Garena Free Fire, New Age Merge Animals 3D and Mutant Race, ainsi que les les jeux de casino en ligne suisse, comme les machines à sous à succès 777 Strike ou Stampede Double Stacks. Les sites de rencontres attirent aussi une clientèle toujours plus nombreuse qui s’inscrit sur Sweet Meet et Badoo. Les chaînes de livestream remportent également l’adhésion des consommateurs qui se ruent principalement sur YouTube Live et Vimeo.

Des solutions financières pour faire face au modèle économique actuel

Le système bancaire kényan s’adapte à ces nouvelles façons de consommer et parvient à contourner les difficultés causées par le modèle économique actuel. En effet, comme dans beaucoup de pays d’Afrique sub-saharienne, une large partie des Kényans ne dispose pas de carte bancaire et effectue ses achats en ligne par l’intermédiaire de son opérateur téléphonique. Des solutions de paiement ont ainsi vu le jour, comme M-Pesa de Safaricom, pour permettre aux consommateurs locaux d’effectuer des achats et des transferts d’argent facilement grâce à leur téléphone portable.

Une mine de projets alléchants pour les investisseurs

Bien que précurseur en matière de révolution numérique, le Kenya n’en est qu’au début de son développement technologique. Plusieurs secteurs sont en construction comme l’industrie, l’agriculture, la protection de l’environnement et les soins. Internet est en train de se déployer à une plus large échelle en construisant des solutions de stockage cloud et en améliorant, par ailleurs, les questions de cybersécurité. D’autres secteurs sont en plein essor comme la réalité virtuelle dans le domaine de la santé ou bien l’enseignement à distance via Internet. Ces projets visent à répondre aux attentes des populations les plus défavorisées et marginalisées et permettre ainsi une croissance plus homogène du territoire.

Dynamique et boosté par ses nombreuses collaborations à succès avec des professionnels venus des quatre coins du monde, le Kenya n’arrête pas d’attirer les patrons de la tech. Ces partenariats promettent un développement en accéléré du pays et des retombées financières intéressantes pour les investisseurs.

Contenu Sponsorisé