Vous êtes toujours plus nombreux à nous lire chaque année et nous vous en remercions profondément. L’année 2021 a été une année particulièrement difficile en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19

Nous pensons tout particulièrement à ces personnes et nous tenons à leur apporter tout notre soutien durant cette période.

Nous avons également une pensée particulière pour tous les professionnels de santé et les policiers, les gendarmes et les militaires qui assurent notre sécurité au quotidien et qui seront à pied d’œuvre durant cette période de fin d’année.