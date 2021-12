Conférence Jean Castex : Quelles sont les nouvelles mesures mises en place par le gouvernement pour face à la montée du variant Omicron ?

Ce lundi soir, le Premier ministre, Jean Castex a annoncé de nouvelles mesures pour faire face à la progression du Covid-19 et de la montée en puissance du variant Omicron.

Avec plus de 100.000 nouveaux cas qui ont été franchis au samedi 25 décembre , le gouvernement qui s’est réuni ce lundi lors d’un conseil de défense, a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre la progression du Covid-19.

« Une nouvelle vague déferle » Jean Castex (Lundi 27 décembre 2021)

Lors de la conférence de presse, Jean Castex a fait savoir qu’« Une nouvelle vague déferle » en référence à l’arrivée de la cinquième vague bien présente sur l’ensemble du territoire. Cette hausse de nouveaux cas s’explique notamment par les tests qui ont été pratiqués par les français en amont des fêtes de noël.

Le gouvernement a donc pris la décision de renforcer les protocoles sanitaires avec de nouvelles mesures.

La mise en place du pass vaccinal et des sanctions contre les « faux pass »

Dans son allocution de ce lundi, Jean Castex a fait savoir que le projet de loi visant à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, avait été adopté suite au conseil de défense. Il a par ailleurs insisté sur le renfort des contrôles en ce qui concerne la circulation des faux pass, avec des sanctions plus fermes à l’égard des contrevenants, prévus pour le 15 janvier si le projet de loi est voté par le Parlement.

Les Français devront désormais prouver un schéma de vaccination complet « pour l’accès aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de boisson, aux foires, séminaires et salons professionnels ou encore aux transports interrégionaux », notamment ferroviaires, selon le projet de loi consulté par l’AFP. La production d’un test négatif ne suffira donc plus, comme la précise Jean Castex.

Télétravail

Le recours au télétravail « sera rendu obligatoire » dans la mesure du possible, dès la rentrée de lundi prochain. Les employés, en concertation avec leurs employeurs, devront travailler à raison de trois jours par semaine depuis chez eux lorsque cela est possible, comme l’a précisé Jean Castex lors de cette conférence.

Jauges limitées en intérieur

Pour réduire la propagation du virus dans les espaces intérieur et extérieur avec du public, le gouvernement a pris de nouvelles mesures, limitant ainsi les jauges à 2000 personnes maximum pour les lieux avec du public en intérieur (ex: salles de concerts, musées, spectacles…) et 5.000 personnes maximum en extérieur.

Par ailleurs, les concerts Jean Castex a fait savoir que « Les concerts debout seront interdits, la consommation de boissons et d’aliments sera interdite dans tous les cinémas, les théâtres, les équipements sportifs et les transports collectifs, y compris longue distance ». Cette mesure qui s’applique également aux bars et cafés.

Le retour du port du masque obligatoire en centre-ville

« Le port du masque sera obligatoire dans les centres-ville », a indiqué le Premier ministre qui a précisé que ces mesures s’appliqueront pour une durée de trois semaines. Un nouveau conseil de défense sanitaire se tiendra au 5 janvier pour faire le point sur la situation épidémique.

Report de la rentrée écartée par le gouvernement

Contrairement à ce qui avait été réclamé par certaines associations, la prolongation des vacances scolaires pour limiter la propagation du virus dans les écoles, a été écartée par le gouvernement qui pourrait toutefois réévaluer cette situation dans les prochaines semaines comme étant une « solution de dernier recours », comme l’a précisé le chef de l’exécutif.

Par Jérémy Renard