Le coup de gueule de Benoit Paire testé à nouveau positif au Covid-19 : « J’en peux plus de votre Covid de merde !»

Le tennisman français, Benoit Paire, a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il était à nouveau positif au Covid-19, en poussant un coup de gueule.

Le 46e mondial connu pour son fort caractère sur les terrains de tennis, s’est exprimé ce mercredi 29 décembre sur les réseaux sociaux pour annoncer qu’il était de nouveau positif au Covid-19.

« Bonjour, je m’appelle Benoit Paire et pour la 250eme fois, je suis positif au COVID !! » écrit le joueur professionnel qui ne cache pas son exaspération face aux protocoles sanitaires et aux restrictions du gouvernement.

« Franchement, j’en peux plus de votre COVID de merde !! » ajoute ce dernier qui explique avoir été de nouveau mis en quarantaine dans sa chambre comme l’exige le protocole. Une lassitude pour le joueur de tennis qui n’hésite pas à le faire savoir sur son compte Twitter : « Toutes ces quarantaines passées dans une chambre à l’autre bout du monde, je ne me sens pas très bien dans ma tête !! L’année dernière a été difficile et cette année commence de la même façon. » conclut Benoit Paire qui aimerait bien retrouver sa vie d’avant comme il le fait savoir.

En effet, si le sportif a confiance au vaccin, il ne comprend pas l’intérêt de reconfiner les personnes, même vaccinées si ces dernières sont testées positives au Covid-19. Benoit Paire aimerait également que l’organisation de l’ATPTour accompagne mieux les joueurs dans ces moments difficiles.

Quoi qu’il en soit, sa contamination remet fortement en question sa participation pour l’Open d’Australie, qui débutera le 17 janvier prochain.

Par Jérémy Renard