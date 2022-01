Inde. Un chauffeur de taxi sauve la vie d’un singe victime d’un malaise cardiaque

Les faits se sont produits le 8 décembre dernier non loin du village de Karasangal, en Inde.

Un chauffeur de taxi indien a été acclamé en véritable héro après avoir sauvé la vie d’un singe qui a été victime d’un malaise cardiaque.

Quelques instants plus tôt, le conducteur avait aperçu l’animal inanimé au bord de la route alors qu’il rentrait chez lui. L’homme lui a effectué un massage cardiaque et du bouche-à-bouche pendant plusieurs minutes. L’animal a finalement repris ses esprits peu de temps après, pour le plus grand bonheur du chauffeur du taxi.

Ce dernier l’a transporté chez un vétérinaire qui lui a effectué plusieurs examens. Le singe, en bonne santé, a finalement été relâché dans la nature quelques heures après son sauvetage. De belles images que nous proposons de découvrir ci-dessus.



Par La Rédaction