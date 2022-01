Des couvercles robustes doivent couvrir tous les angles, y compris les boutons et l’écran tactile, ce qui peut rendre l’accès aux boutons plus difficiles et réduire la sensibilité de l’écran tactile. Enfin, les étuis robustes peuvent rendre un peu plus difficile l’utilisation de votre téléphone.

L’indice IP vous fournira des informations sur la capacité du boîtier à résister à l’eau et à la poussière. Certains fabricants de housses sont allés plus loin et ont produit leurs housses selon les normes militaires. La certification MIL-STD-810 couvre tout, de la pression et la température aux vibrations et impacts.

Étui rigide

Si vous voulez une couverture qui survivra sûrement à une chute, mais que vous ne voulez pas ajouter trop de volume, alors vous voudrez probablement opter pour l’une des nombreuses couvertures rigides du marché. Une combinaison standard qui fonctionne bien est une couche de polycarbonate dur avec une couche intérieure légèrement plus douce, telle que du silicone, pour absorber les chocs. Faites également attention à la certification militaire.

Types de matériaux pour les couvertures de téléphone : avantages et inconvénients

Il existe plusieurs types de matériaux pour les coques de téléphone, et ceux-ci présentent des forces et des faiblesses. Par conséquent, le critère de sélection le plus important pour la protection est la résistance. Les coques antichocs, malgré leur prix, sont celles qui remplissent le mieux leur rôle : la protection du téléphone.

Nous savons également que le choix idéal est de faire correspondre le produit au plus grand nombre possible de préférences du consommateur, nous présenterons donc les avantages et les inconvénients des matériaux à partir desquels les housses sont fabriquées.

Qui remporte le titre du meilleur matériau de couverture ? Étui en cuir contre étui en silicone contre étui en plastique contre étui en métal contre étui en fibre de carbone – L’évaluation commence !

Housses en cuir

Nous n’entrerons pas dans les détails sur la différence entre le cuir naturel et synthétique, nous sommes sûrs que dans ce sens vous connaissez vos préférences. Il est certain que les deux ont des propriétés similaires, de sorte que :

Avantages

Ils ont l’air luxueux, élégant et en même temps simple. Amortit les chocs sur la coque et l’écran du téléphone. Ils sont doux et durables. Offre plus de stabilité sur les surfaces glissantes. Ils ont généralement un espace pour stocker des cartes – utile pour les gens qui travaillent.

Désavantage

Ils sont parmi les produits les plus chers de ce genre. Le téléphone devient plus volumineux en raison de la taille du boîtier, implicitement plus lourd. Le couvercle peut être rayé. Ils ne sont pas étanches et la conductivité thermique peut être un problème si le téléphone chauffe avec le temps.

Housses en silicone

Avantages

Doux, agréable au toucher et adhérent sur les surfaces sont les principaux avantages. Ces avantages sont complétés par la résistance à l’eau et l’efficacité de la conductivité thermique. Le prix n’est pas cher. Ils sont légers. Si vous êtes un fan de la série latino Elite, vous pouvez trouver des coques avec des images des personnages de la série, comme Aron piper.

