Depuis ce lundi matin, de nouveaux protocoles sanitaires ont été renforcés dans les écoles de la maternelle au lycée. On fait le point sur la situation :

Face à la progression fulgurante du Variant Omicron, le gouvernement a pris de nouvelles mesures ce lundi 3 janvier, pour limiter les risques de contamination, notamment dans les écoles où les protocoles sanitaires ont été renforcés depuis ce lundi matin.

Ces protocoles s’appliquent pour les écoles de la maternelle au lycée. Si les écoles primaires restent au niveau 3 et les collèges et lycées restent au niveau 2, de nouveaux protocoles sont désormais mis en œuvre pour ces établissements scolaires.

Si un cas est détecté positif dans une classe, l’ensemble des élèves devront présenter une test négatif Jean-Michel Blanquer (03/01/2022 sur LCI)

Invité ce lundi sur le plateau de LCI, le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer a déclaré : « Si un cas positif au #Covid19 dans une classe, tous les autres élèves devront présenter un test négatif. Suite au 1er test, le pharmacien donnera gratuitement 2 autotests aux parents pour en refaire un à J+2 et à J+4. »

L’enfant testé positif, devra s’isoler durant une période de 5 jours si le test antigénique ou PCR réalisé le 5e jour est négatif et en l’absence de symptômes depuis 48 heures. Dans le cas contraire, l’enfant devra s’isoler durant une période de 7 jours.

Pour les élèves cas contact d’un cas positif, ces derniers pourront rester en classe :

si le test PCR ou antigénique fait à J+0 est bien négatif.

Et si les auto-tests réalisés à J+2 et J+4 sont négatifs. Les parents devront également attester sur l’honneur que ces tests ont bien été réalisés.

Professeurs, parents d’élèves et activités sportives

Lorsqu’un professeur est absent, les élèves ne devront pas être répartis dans les autres classes en attendant son remplacement comme c’était le cas précédemment. Jean-Michel Blanquer a également rappelé la préférence de réaliser des activités sportives en extérieur. Les activités en intérieur sont également possibles dans la mesure ce sont des « activités de basse intensité compatibles avec le port du masque et les règles de distanciation ».

Depuis ce 3 janvier, les membres du personnel et les élèves ne peuvent plus se réunir pour partager des moments de convivialité. La galette des rois qui reste l’un des moments festifs dans les écoles pendant cette période de l’année, ne pourra pas avoir lieu en ce début d’année de même que pour les cantines qui ne pourront pas non plus servir la galette des rois.

La tenue des renions entre parents et professeurs devra ainsi être réorganisée. Ces dernières qui ne pourront pas se tenir en présentiel dans les établissements, devront être effectuées à distance ou en visioconférence. Les sorties scolaires qui étaient prévues dans des lieux clos comme les cinémas, musées, expositions, théâtres, parc d’attraction seront reportées. Les voyages scolaires font également partis des reports en raison de la situation sanitaire.

