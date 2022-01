Nike est l’une des plus célèbres marques de vêtements de sport, de chaussures et d’accessoires. Ces produits sont devenus immensément populaires aujourd’hui, en particulier les modèles de baskets Nike. Des designers très inspirés travaillent sur chacun d’eux. Ainsi, les modèles de baskets Nike sont considérés à juste titre comme l’une des meilleures baskets … Examinons donc cette question en détail.

Conceptions de baskets Nike – idées de Tinker Hatfield et Graham McMillan

Bien sûr, cette marque a beaucoup d’options. Tout le monde peut facilement choisir exactement les modèles de baskets Nike dont il a besoin. Air Max, par exemple, a connu un succès considérable. Leur idée a été initialement mise en œuvre par le designer Tinker Hatfield sur papier sous le nom d’Air Max Zero. Ces baskets se distinguent par une semelle minimaliste, un bout doux et sans couture et une fixation externe du talon. Sans ce croquis, d’ailleurs, même le premier modèle de la collection Air max 97 n’aurait pas existé.

Au fil du temps, le concept Zero a en fait été incarné par un designer nommé Graham Macmillan. Il a transformé le sneaker en une version moderne de l’Air Max 1. La mission du styliste était de rester fidèle à la vision originale et au design intéressant de Hatfield. Cependant, il souhaitait également utiliser des technologies et des matériaux modernes. Parmi eux – une semelle en mousse légère – Air Max 1 Ultra Moire, tricot monofilament durable et respirant, en particulier dans le haut du sneaker.

Les premiers modèles qui ont apporté une popularité considérable

En général, Tinker Hatfield est devenu, en principe, l’ancêtre d’une lignée aussi célèbre. La Nike Air Max 1 est la première chaussure de course au monde avec de l’air visible dans la semelle. Ils ont réussi à montrer clairement comment fonctionne exactement la nouvelle technologie d’amortissement, qui n’a pas réussi à attirer l’attention des athlètes et des consommateurs réguliers au cours des dix années qui ont suivi sa présentation au public. Cependant, l’entreprise n’a pas perdu espoir.

Selon Mark Parker, président de Nike, la société demande constamment aux gens ce qu’ils pensent de l’Air en tant que technologie. Les réponses étaient assez variées. Personne ne savait quoi dire, car ils n’avaient pas vu comment cela fonctionnait. Le fait est que la capsule d’air n’était pas visible, bien qu’elle soit intégrée dans la chaussure. On a attiré l’attention du consommateur plus lorsque la société a lancé Air Max avec de l’air visible. Au fil du temps, Hatfield a continué à concevoir à partir de ses soi-disant tâches architecturales.

Air Max est une vraie sensation

Les nouveaux modèles de baskets Nike, bien sûr, ont immédiatement attiré de nombreux fans. La capsule d’air est devenue visible grâce à une « fenêtre » spéciale située dans le talon du sneaker. Dès que ces baskets ont fait leur entrée dans les vitrines, elles ont attitré beaucoup d’attention. Plus d’un million de paires de chaussures ont été vendues en un an seulement. Ces baskets ont remporté le titre de classiques du design industriel et du sport.

Par Contenu Sponsorisé