Le Youtubeur et candidat de Danse avec les Stars l’a confirmé ce lundi 3 janvier sur son compte Twitter. Il est officiellement en couple avec sa danseuse, Elsa Bois, devenue sa partenaire dans la vraie vie.

Quand la danse se transforme en une véritable histoire d’amour. C’est ce que Michou et sa partenaire, Elsa Bois, viennent d’officialiser ce lundi sur les réseaux sociaux. Le jeune homme et sa partenaire dans le programme de TF1 sont tombés littéralement sous le charme, au point d’entamer une vraie relation.

Depuis le début du programme jusqu’à la fin de l’aventure, Michou et Elsa s’étaient rapprochés de plus en plus, au point de déclencher les rumeurs les plus fous de la part des téléspectateurs qui voyaient naître une idylle entre les deux tourtereaux.

« Je suis tombé amoureux » Michou, ce lundi 3 janvier 2021 sur Twitter

Après avoir été éliminé aux portes de la finale en atteignant la troisième place, Miguel Mattioli allias Michou ne repart pas avec le trophée mais avec sa danseuse dont il dit être « tombé amoureux ». Une annonce qu’il a faite sur son compte Twitter ce lundi, officialisant ainsi sa relation avec la jeune femme qui s’est récemment séparée de son compagnon, Adrien en novembre dernier.

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur

Je suis tombé amoureux 🌺❤️ pic.twitter.com/c0l2NWu2yP — Michou (@Michoucroute_) January 3, 2022

Ce n’est pas la première fois qu’un couple se forme dans Danse avec les Stars. En 2013, la chanteuse Alizée qui avait participé à la quatrième saison de l’émission sur TF1, était elle aussi tombée amoureuse de son danseur, Grégoire Lyonnet, qui avait emmené la jeune femme jusqu’à la victoire.

Très proche pendant la compétition, le couple n’avait pas tardé à officialisé la nouvelle. En juin 2016, soit trois ans après leur rencontre, ils avaient scellé leur à la chapelle Notre-Dame-de-la-Miséricorde à Villanova en Corse. Alizée avait ensuite donnée naissance à sa fille en novembre 2019.

Par La Rédaction