Le chanteur a récemment publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il demande à des « frères » musulmans de ne plus souhaitez la bonne année, créant ainsi la polémique sur internet.

Il a surpris ses fans… Dans une vidéo publiée en date du 1er janvier sur son compte Instagram, le chanteur Gims a demandé à ses proches d’arrêter de lui souhaiter la bonne année, en rapport avec sa religion.

« S’il vous plait, avec les bonnes années, nouvel an, laissez mois avec ça ! (…). Je n’ai jamais répondu à ça mais vous continuez à m’envoyer des bonnes années tout le mois de janvier, février ect… » explique le chanteur dans sa vidéo.

« En plus les muslims, on a la même conviction, alors arrêtez avec ça. Les frères ont fête pas ça (…) » poursuit le chanteur dans sa vidéo.

Gims demande également à sa communauté de ne plus souhaiter les anniversaires. « Je souffre avec ça, on ne fête pas ça. » ajoute ce dernier qui souhaite « rester fort sur ses valeurs. »

Maître #Gims, soutien de Valérie Pécresse, vous parle d’identité. pic.twitter.com/21FN4QB2PN — Eric Zemmour (@ZemmourEric) January 1, 2022

Un message vidéo qui n’a pas tardé à créer la polémique sur les réseaux sociaux mais aussi au sein de la classe politique. Plusieurs personnalités politique qui ont par ailleurs condamné cette vidéo de l’artiste comme la Ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur de France, chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa : « Je lutte contre la radicalisation, contre le séparatisme, contre une forme de communautarisme. » a déclaré la jeune femme qui précise « J’ai appris dans une émission de télévision récemment que Gims était financé par la région Ile-de-France et qu’il avait apporté son soutien à Valérie Pécresse. » Marlène Schiappa qui demande à la candidate des Républicains, des explications.

3 feminicides en 2j mais elle préfère parler de Gims mdrrrr https://t.co/c8wDD0cuxl — Abu Gane 🇫🇷🦍 #LisezLÉpinglé (@SauceEpice) January 3, 2022

Quand Booba clash Gims sur ses convictions religieuses

De son côté le Duc de Boulogne et rappeur, allias Booba, a lui aussi réagi à la suite des propos de son « ennemi » Gims. Depuis les propos du chanteur, Booba a multiplié les clashs à son encontre sur les réseaux sociaux via plusieurs tweets : « joyeux noël bonnes pâques bonne année bonne saint valentin et happy birthday marabout. Financé par l’extrême droite alors là t’as fais fort!!!T’es le meilleur » a écrit ce dernier.

.@gims joyeux noël bonnes pâques bonne année bonne saint valentin et happy birthday marabout. Financé par l’extrême droite alors là t’as fais fort!!!T’es le meilleur 🤣#jsuislabranchealqaidadugamejlesfaissautereuxmême 🏴‍☠️ pic.twitter.com/uxNe1QI6yE — Booba (@booba) January 3, 2022

Dans un second message, le rappeur de Boulogne tacle de nouveau Gims alors que ce dernier se filme en train de souhaite un bon anniversaire à l’un de ses amis. « C’est ta fête marabout !!! » écrit Booba.

Par Jérémy Renard