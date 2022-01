Invité dans l’émission « C à vous » sur France 5 , l’humoriste Vincent Dedienne venu faire la promotion de son spectacle, a créer un malaise sur le plateau, après avoir tenu des propos de mauvais goût suite à la disparition des frères Bogdanoff.

L’humoriste qui officie en tant que chroniqueur dans l’émission de Yann Barthès sur TMC, expliquait à Élisabeth Lemoine qu’il arrivait que certaines personnes annulent le matin même la réservation de son spectacle qui se tient actuellement au théâtre Marigny, dans le 8ᵉ arrondissement de Paris..

« Il ne faut pas appeler le matin parce que ça se trouve il y a des places qui se libèrent le soir même. » a lancé Élisabeth Lemoine avant que l’humoriste et invité, Vincent Dedienne, ne lui lance : « Bas oui, parce que par exemple, il y a des bogfanoffs qui meurent. » lance ce dernier avant de présenter ses excuses : « Non pardon, on a pas le droit de dire ça. »

Des propos qui ont aussitôt créer le malaise en plateau entre chroniqueurs de l’émission et invités, comme en témoignent les images de cette séquence.

Je crois que nous avons (dejà) vécu le pire moment de gênance de l’année. #CaVous pic.twitter.com/A19oahlQ4s — Florian (@Florian_set) January 3, 2022

Une blague de mauvais goût qui n’est pas passée aux yeux de nombreux téléspectateurs qui ont été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux : « Vincent Dedienne, aucun respect, il ne fait rire que lui. » s’insurge une internaute.

De son côté, l’animateur de C8, Cyril Hanouna a également réagi à la suite des propos de Vicent Dedienne. Sur son compte Twitter, le présentateur de TPMP écrit : « Je finis l émission je vois ça ! Mais quelle honte! La différence entre ce gars et les Bogdanov c le respect des autres et la classe. Choqué outré dégoûté ! J espère qu il s excusera pour la famille et les proches. »

Des propos qui interviennent le même jour du décès d’Igor Bogdanoff, mort des suites du Covid-19, qui survient six jours après le décès de son frère jumeau, Grichka décédé du même virus.

Par Jérémy Renard