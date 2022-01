L’opposition, presque dans son ensemble, semble bien accueillir cette nouvelle rarissime qui a également provoqué la joie chez les députés de l’opposition LR.

Les débats sur le pass vaccinal ont été suspendus cette nuit à l’Assemblé Nationale par une majorité des députés ayant voté à main levée.

« On échappe à la nuit blanche. Véran reçoit une correction. » a écrit le président du groupe La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, sur son compte Twitter. La présidente du Rassemblement Nationale, Marine Le Pen, a de son côté précisé « on ne peut plus admettre que les débats sur les restrictions sanitaires se déroulent de nuit loin du regard des français. »

Dans le taxi vers l'Assemblée, j'apprends que la séance est interrompue. On échappe à la nuit blanche. #Véran reçoit une correction.#PasseVaccinal #DirectAN — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) January 3, 2022

Les députés RN ont voté pour la suspension, une victoire pour la démocratie. On ne peut plus admettre que les débats sur les restrictions sanitaires, qui ont un impact sur la vie et les libertés de nos compatriotes, se déroulent de nuit loin du regard des Français.#PasseVaccinal https://t.co/FhiarUES6S — Marine Le Pen (@MLP_officiel) January 4, 2022

« On a vu des oppositions qui, sur force plateaux TV et tweets, nous disent qu’elles sont favorables au pass vaccinal et soutiennent ce projet de loi et qui dans l’hémicycle, ont fait complètement l’inverse, ont joué l’obstruction et ont voté de façon massive pour que les débats cessent. », a précisé la présidente LREM de la commission des Lois, Yaël Braun-Pivet.

Après ce coup de théâtre qui va faire dérailler le calendrier de l’adoption définitive du texte par le Parlement, les présidents de groupes parlementaires de l’Assemblée auront la tâche d’inscrire la suite de l’examen du texte à l’agenda du Palais-Bourbon.

Par Abdraman Abakar