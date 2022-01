Le chef de l’État qui a livré une interview à nos confrères du Parisien, n’a pas mâché ses mots envers les non-vaccinés.

Emmanuel Macron n’a pas été tendre envers les personnes actuellement non-vaccinées lors d’une interview qu’il donnait ce mardi soir à nos confrères du Parisien.

Le chef de l’État qui multiplie les campagnes de vaccination aux côtés des ses ministres depuis l’accès au vaccin, a déclaré : « Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l’administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder. » avant que ce dernier n’ajoute « Donc on va continuer de le faire, jusqu’au bout, c’est ça la stratégie ».

Dans son entretient, le Président explique qu’il ne rendra pas la vaccination obligatoire ni mettre personnes non-vaccinées en prison. « Je ne vais pas les mettre en prison, je ne vais pas les vacciner de force. Et donc, il faut leur dire: à partir du 15 janvier, vous ne pourrez plus aller au restau, vous ne pourrez plus prendre un canon, vous ne pourrez plus aller boire un café, vous ne pourrez plus aller au théâtre, vous ne pourrez plus aller au ciné » a précisé ce dernier.

Emmanuel Macron va même plus loin dans ses propos, allant même jusqu’à qualifier les antivax d’« irresponsables » par rapport aux nombreux sujets qui font actuellement débat entre vaccinés et antivax : « Le fait même que l’on pose la question du refus de soin pour des gens non vaccinés est un drôle de virus. Et ça, c’est l’immense faute morale des antivax: ils viennent saper ce qu’est la solidité d’une nation. Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n’est plus un citoyen ».

Par Jérémy Renard