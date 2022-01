Le 30 décembre dernier, une explosion est survenue dans un véhicule du Paris-Dakar, blessant grièvement le pilote Philippe Boutron.

L’explosion s’était produite deux jours avant le grand départ du Dakar. Alors que le pilote Philippe Boutron se trouvait avec dans sa voiture avec quatre personnes, cette dernière a soudainement explosé 500 mètres après avoir quitté l’hôtel en Arabie saoudite. Le conducteur, Philippe Boutron, a été grièvement blessé aux jambes à la suite de la déflagration.

Le parquet nationale antiterroriste avait ouvert une enquête après l’explosion du véhicule du Français.

Invité dans l’émission de RMC ce vendredi matin, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves le Drian, a confirmé la piste terroriste. Ce dernier qui a précisé à Jean-Jacques Bourdin son souhait que le rallye-raid soit arrêté après cet évènement mais l’évènement a finalement été maintenu malgré les évènements.

« Nous l’avons fait savoir très vite et nous avons dit aux organisateurs et aux responsables saoudiens qu’il fallait être très transparents sur ce qui venait de se passer parce qu’il y avait des hypothèses selon lesquelles ça pouvait être un acte terroriste » a-t-il déclaré.

Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian): "Il y a peut-être eu un attentat terroriste contre le Dakar" pic.twitter.com/QVmDzk5uQg — BFMTV (@BFMTV) January 7, 2022

« Il était important de protéger nos concitoyens, d’avertir, de prévenir et de demander la plus grande transparence donc le parquet national antiterroriste (PNA) s’est saisi lui-même. Nous sommes aujourd’hui dans cette situation où il y a peut-être eu un attentat terroriste contre le Dakar. Nous avons réagi tout de suite en alertant les organisateurs et les Saoudiens. » a poursuivi Jean-Yves le Drian.

Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères a fait savoir que des enquêteurs PNA devraient prochainement se rendre sur les lieux de l’explosion pour y recueillir des éléments pour les besoins de l’enquête.

Par Jérémy Renard