Aujourd’hui, regarder des films et des programmes diffusés par la télévision, le cinéma et les DVD fait désormais partie de notre quotidien. Ils divertissent, éteignent, élargissent nos connaissances, nous pouvons difficilement imaginer nos vies sans films. Mais comment est né le film, le film ? Découvrez le passé du cinéma ! J’ai écrit les informations du site Perfect Acoustic pour écrire cet article: https://perfectacoustic.fr/

Il était une fois..

Déjà au 17ème siècle, les tableaux et images dessinés étaient projetés, mais ceux-ci ne pouvaient pour la plupart être vus que dans des églises ou des expositions. Dans la seconde moitié du 19ème siècle, la photographie et la technologie d’impression ont connu un développement considérable. En 1878, Eadweard Muybridge a pris 24 photos de phase à côté d’un cheval au galop. En retournant les images, on dirait que le cheval est en train de galoper. Le tout premier film date de 1888. En 1895, les frères Lumière inventent le cinéma, capable d’enregistrer et de projeter des films. Ils ont présenté leur invention fantastique au public et projeté leurs propres films à Paris. On peut prendre cette date comme la naissance du cinéma. La production du cinéma a été lancée par les frères Pathé après la fondation de Pathé Frères. Leur autre société, Pathé Cinema, a été fondée pour produire des films. Ils ont réussi dans les deux entreprises, l’un de leurs rivaux sérieux était Gaumont, fondé par Léon Gaumont. En 1910, l’entreprise prend la direction des frères Pathé. Mais en 1920, les studios américains ont commencé à distribuer leurs films à l’étranger, donnant plus d’espace au cinéma hollywoodien.

Le cinéma sonore

En 1922, trois ingénieurs allemands – Hans Vogt, Joseph Massolle et Benedict Engel – réalisent et présentent à Berlin son premier film sonore avec de nouvelles techniques. La période du film sonore a commencé avec le film de Warner Brothers ‘1927 The Jazz Singer. Dans les années 30, la technique Movietone se généralise. Grâce au mixage, tous les sons du film se sont rapidement retrouvés dans la même bande son. En 1940, le son stéréo a été utilisé pour la première fois dans le dessin animé Fantasy de Walt Disney.

Dans les années 1970, Dolby Laboratory a expérimenté le système de réduction du bruit. Et dans les années 1980, l’enregistrement sonore numérique avait déjà été développé.

Et les films couleur sont nés

En 1909, le premier film en couleur est projeté au Palace Variety de Londres. En 1917, le véritable film couleur est projeté aux États-Unis, grâce au procédé technicolor. En 1936, une méthode plus avancée de la technique Agfacolor a été utilisée pour fabriquer des films couleur. Technicolor a développé un procédé de production de films en 1930 qui pouvait être réalisé en mélangeant 3 couleurs de base. Walt Disney a inventé cette méthode. Le film Vanity Fair a été tourné en 1935, mais la véritable première du film en couleur peut être vue dans le dessin animé Disney Blanche-Neige et les Sept Nains de 1937.

Retour vers le futur!

Dans notre monde moderne, nous ne sommes plus du tout surpris par les techniques en constante évolution utilisées dans la réalisation de films. Beaucoup ont un système home cinéma pour que vous puissiez profiter d’une véritable expérience cinématographique dans votre propre maison. Il est très important de regarder votre film préféré sur un téléviseur ou un écran de projection de haute qualité, mais le son des films est peut-être encore plus important. Il existe de nombreux types d’appareils hi-fi et audio disponibles sur le marché, parmi lesquels nous pouvons choisir selon nos goûts et nos possibilités.

