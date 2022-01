Ce nouveau protocole devrait permettre d’alléger les pharmacies qui, depuis quelques, semaines, font face à une forte affluence.

Alors que l’épidémie de Covid-19 poursuit sa progression en France, les personnes sont de plus en plus nombreuses à se faire tester, ce qui pose un véritable problème pour les pharmaciens qui font face à une forte affluence de leurs patients.

Mais un nouveau protocole va permettre d’alléger les pharmacies puisqu’il n’est désormais plus obligatoire de confirmer un test positif antigénique par un test PCR, a fait savoir le ministère.

« Compte tenu de la circulation virale intense, il n’est plus nécessaire de confirmer par PCR un résultat de test antigénique. » relayé par Le Figaro.

Un allégement également important pour les laboratoires

Ce nouveau protocole devrait permettre d’alléger les laboratoires qui sont de plus en plus sollicités par les tests de Covid-19, que de nombreux français réalisent au quotidien pour se protéger du virus qui est beaucoup plus contagieux depuis l’arrivée du Variant Omicron. Un protocole assoupli qui avait déjà été annoncé en date du 2 janvier dernier dans un courrier intitulé « DGS-Urgent » à l’intention des professionnels de santé.

De nouvelles mesures mises en place pour les patients concernant les résultats des tests liés au Covid 19

Il y a donc 3 propositions pour se faire tester sans pour autant avoir recours à l’obligation du test PCR, à savoir :

Les autotests, les tests antigéniques et les tests PCR (qui restent toujours accessibles). Il faut tout de même se faire diagnostiquer si le test est positif soit par un test antigénique ou PCR.

Si le patient est positif, il lui faut impérativement une confirmation d’un professionnel de santé pour qu’il puisse délivrer un certificat de rétablissement de santé, sept jours après la contamination.

