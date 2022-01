Actuellement en détention, Cédric Jubillar, principal suspect dans la disparition de sa femme Delphine, a récemment nargué les enquêteurs dans une lettre qu’il a écrit à sa nouvelle compagne, à savoir Séverine.

Cédric Jubillar semble vouloir s’amuser avec les gendarmes. C’est en tout cas ce que laisse sous entendre ces derniers courriers qu’il a échangé avec sa nouvelle compagne Séverine, qui sont systématiquement consultés par les enquêteurs avant d’être remis à la nouvelle compagne du principal suspect dans la disparition de son ex-femme, Delphine Jubillar.

Selon Le Parisien, Cédric a récemment envoyé un courrier à sa compagne sous forme de code secret qui a rapidement intrigué les gendarmes en charge de cette enquête. Un message composé d’une suite de plusieurs chiffres sans lien apparent, à savoir : « 68, 18, 35, 13, 56, 80… ».



Il n’aura pas fallu longtemps aux enquêteurs pour déchiffrer ce mystérieux code puisqu’il fallait en réalité remplacer chaque chiffre par la lettre correspondante dans l’alphabet, ce qui donne la phrase suivante : « J T AIM FOR MON ANG. J ENVIE D T FAIRE L AMOUR PARTOU. » Sauf que le message codé ne s’arrête pas la, et c’est surtout le deuxième message qui intrigue les gendarmes : « BONNE LECTURE LES PD SI VOUS TROUF L CODE (sic) ».

« Cédric Jubillar est tellement sûr que son message ne sera pas déchiffré qu’il en profite pour insulter ceux qui pourraient trouver le code. » a déclaré l’un des gendarmes en charge de l’enquête, comme le précise le quotidien.

La nouvelle compagne de Cédric Jubillar se défend

Séverine L. qui avait été placée en garde à vue en décembre dernier pour « recel de cadavre » avant d’être finalement relâchée, s’est exprimée au micro de BFMTV dans le cadre de cette affaire. La jeune femme explique « Je tiens à préciser que je ne suis jamais allé avec Cédric sur les lieux, et Cédric ne m’a jamais dit sérieusement qu’il avait tué sa femme, à part en rigolant quand il m’a parlé de la ferme. »

La nouvelle compagne souhaite désormais connaître la vérité au plus vite comme le précise : « Après la garde à vue, j’avais des doutes. Maintenant, je sais plus. Je veux qu’on sache la vérité au plus vite » a déclaré cette dernière auprès de nos confrères.

