Ce jeudi, l’ensemble des enseignants sont dans la rue pour pester contre les protocoles sanitaires de plus en plus contraignants pour les enfants mais aussi pour les professionnels de l’enseignement.

Ils en ont marre et le font savoir ! Depuis ce jeudi matin, les enseignants sont mobilisés en nombre sur l’ensemble du territoire pour manifester leur mécontentement contre les protocoles sanitaires dont les mesures évoluent en permanence, rendant ainsi le travail de plus en plus compliqué pour les professionnels de l’enseignement.

Cette journée du jeudi 13 janvier s’annonce aussi compliquée pour les parents qui doivent aussi s’organiser pour garder ou faire garder leurs enfants qui seront nombreux à pas aller en classe pour cette journée.

Une grève lancée par les syndicats d’enseignants qui selon ces derniers, rassemble 62% des grévistes rien que pour les collèges et lycées selon les derniers chiffres communiqués par la SNES-FSU. Plusieurs de ces syndicats dénoncent aujourd’hui une « pagaille indescriptible » dans l’ensemble des établissements scolaires qui voient chaque semaine des protocoles sanitaires renforcés suite à la cinquième vague épidémique.

Dans les dernières mesures annoncées par le gouvernement pour les établissements scolaires, les élèves sont soumis à trois tests (PCR ou antigénique) en quatre jour si un cas positif est déclaré dans une classe.

Lorsque le cas positif est signalé, les parents doivent être en mesure de réaliser une attestation sur l’honneur, certifiant sur l’honneur que leur enfant a bien été testé pour pouvoir retourner en classe. Puis les parents devront ensuite réaliser des autotests à la maison à J+2 puis J+4. Un protocole particulièrement strict et compliqué à mettre en œuvre pour beaucoup de parents mais aussi pour les enseignants qui doivent s’assurer que les enfants ont bien été testés pour pouvoir entrer en classe et ainsi contrôlé chaque entrée.

Par Jérémy Renard