Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, les équipes d’Epic Games ont annoncé qu’elles étaient en train de travailler sur un correctif permettant de rééquilibrer certaines armes du jeu.

Arrivé au début du mois de décembre, le chapitre 3 a proposé d’importantes nouveautés pour les joueurs du plus célèbre des Battle Royal, à savoir, Fortnite.

L’occasion pour ces derniers de se familiariser avec de nouvelles armes du jeu comme la MK-7 (Mark 7) ou encore le pompe automatique et l’évolution de la P-M Stinger. Sauf que problème, depuis l’implantation de ces nouvelles armes dans le jeu, nombreux sont les joueurs à se plaindre des dégâts occasionnés par ces armes qui tirent des rafales.

Des joueurs qui n’hésitent plus à jouer principalement avec ses armes comme la MK-7 et la SMG et qui « spamment » leurs adversaires, rendant ainsi les parties moins équilibrées.

Face aux nombreux retours des joueurs, Epic Games a été tenu de réagir et de travailler sur un correctif pour diminuer les dégâts occasionnés par ces armes dans le jeu.

« Nous allons apporter des changements au P-M Stinger (« SMG »), le fusil d’assaut MK-7 et le fusil à pompe automatique lors d’un correctif d’équilibrage aujourd’hui. » ont écrit les équipes via un communiqué publié ce jeudi 13 janvier sur les réseaux sociaux.

Un correctif qui devait être déployé dans les prochaines heures. A noter que depuis ce mercredi, les joueurs sont également confrontés à des effets météorologiques qui viennent perturber les parties en mode Battle Royal. En effet, des orages et tornades peuvent se former dans n’importe quel endroit de la carte, rendant ainsi les parties plus complexe.

Par Jérémy Renard