Après la mobilisation du jeudi 13 janvier, les syndicats appellent à de nouveaux rassemblements ce jeudi 20 janvier et une grève massive le 27 janvier prochain.

Ils ne lâcheront rien ! Plusieurs syndicats dont la F.S.U, F.O, C.G.T Education, Sud Education Solidaires ainsi que la F.C.P.E, ont annoncé via un communiqué, « la poursuite de la mobilisation » pour obtenir des « réponses fortes, au-delà des engagements pris par le Premier ministre et le ministre de l’Éducation nationale. »

Après l’importante mobilisation du 13 janvier dernier contre les protocoles sanitaires mis en œuvre dans les établissements scolaires, les syndicats veulent ainsi continuer à faire pression sur le gouvernement en demandant « le report des épreuves de spécialités de mars pour les organiser plus tard sur la base des programmes prévues pour des épreuves en mars. ». Une pétition concernant ces épreuves du bac 2022, qui a par ailleurs été lancée sur internet. Ces derniers veulent également « annuler les évaluations de mi-CP », « créer tous les postes nécessaires pour assurer les remplacements, au-delà du recours aux listes complémentaires dans le premier degré annoncées » et « doter les écoles et établissements en matériel de protection en nombre suffisant, bien au-delà des volumes annoncés et y compris pour les élèves. » indique le communiqué de la SNES-FSU.

Les enseignants à nouveau dans la rue ce jeudi 20 janvier avant une grève massive au 27 janvier

Les syndicats qui réclament aussi plus d’investissement pour les écoles, notamment pour permettre des recrutements massifs mais pour réduire aussi les effectifs dans les classes : « Il faut augmenter les salaires des personnels, au-delà des annonces du Grenelle de l’Éducation, dans le cadre du dégel du point d’indice et d’augmentations indiciaires. . Il faut répondre aux revendications des AED et AESH, en première ligne face à la crise sanitaire et sa gestion catastrophique. » précise ce même communiqué.

Les syndicats appellent ainsi à la poursuite de la mobilisation pour une journée d’action le 20 janvier, avant une grève massive émise au 27 janvier dans le cadre de l’appel interprofessionnel, au côté des salariés du privé et des autres agents du public qui font aussi face aux mesures d’austérité du gouvernent et ud patronat.

(Communiqué) Poursuivons la mobilisation dès la semaine prochaine !

Toutes et tous dans l’action le 20 janvier et préparons une grève massive le 27 janvier

