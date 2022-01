Une enquête pour des soupçons d’agression sexuelle a été ouverte à l’encontre de Jean-Jacques Bourdin.

Une enquête qui fait suite à un dépôt de plainte déposé par une ancienne journaliste de BFMTV/RMC contre le journaliste Jean-Jacques Bourdin, comme l’a indiqué ce mardi le parquet de Paris auprès de l’AFP.

Selon France Info, la plainte a été reçue par le parquet de Paris le 14 janvier dernier. Deux autres femmes envisagent également de témoigner contre le journaliste, précise la chaîne d’information.

Les faits qui aurait lieu avec la plaignante, se remonteraient à octobre 2013. La victime qui étaient en déplacement professionnel pour BFMTV à Calvi, en Haute-Corse pour couvrir l’Open de Pétanques, auraient été rejointes par Jean-Jacques Bourdin alors qu’elle se baignait dans la piscine de l’hôtel. Toujours selon les dires de la plaignante selon le récit du journal Le Parisien publié samedi et confirmé par Me Laure Heinich, avocate de la plaignante, c’est à ce moment-là que le journaliste qui officie sur RMC, l’aurait saisit par le cou alors qu’elle n’avait plus pied avant de tenter de l’embrasser à plusieurs reprises.

La victime serait parvenue à se débattre avant de sortir de la piscine.

BFMTV et RMC ouvrent une enquête ne interne

Suite à la plainte de l’ex-journaliste, les chaînes BFMTV et RMC ont annoncé avoir ouvert une enquête en interne dans le cadre de cette affaire. De son côté, la candidate à la présidentielle des Républicains, Valérie Pécresse, devrait prononcer « un propos introductif » ce mardi soir, au début de l’émission de BFMTV intitulée « La France dans les yeux », ont appris nos confrères de France Info.

Des propos qui feraient suite à l’ouverture de l’enquête du chef d’agression sexuelle, par le parquet de Paris, suite à la plainte déposée d’une journaliste à l’encontre de Jean-Jacques Bourdin. Valérie Pécresse qui aurait d’ailleurs conditionné sa participation à ce « un propos introductif » face au journaliste.

Par Jérémy Renard