La mort de l’acteur français à la suite d’un accident de ski, a endeuillé le cinéma français. De nombreux acteurs et politiciens ont souhaité rendre hommage au comédien disparu tragiquement ce mercredi.

Une brillante carrière au cinéma qui s’éteint subitement… Gaspard Ulliel s’est éteint ce mercredi après avoir été victime la veille, d’un grave accident de ski sur le domaine de La Rosière à Montvalezan en Savoie. Le jeune homme de 37 ans qui avait été transporté en hélicoptère vers le CHU de Grenoble n’a malheureusement pas survécu à ses blessures.

Depuis l’annonce de sa mort, de nombreux amis et personnalités du cinéma qui avaient travaillé à ses côtés, ont tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux.

A commencé par Guillaume Gouix, qui partageait l’affiche du film Les Confind du monde aux côtés de Gaspard Ulliel. Dans une post publié sur son compte Instagram, ce dernier écrit : Je n’ai pas les mots. « Sans voix de tristesse. Ta poésie , ta délicatesse… Je pense à tous tes proches. Je leur donne ma force et mon amour. Et j’aimerai leur donner mieux. Je ne mets pas de photos ici, tu tenais tant à cette pudeur. Love Gaspard. »

Xavier Dolan, le réalisateur du film Juste la fin du monde qui a valu à Gaspard Ulliel, le césar du meilleur acteur, a de son côté publié un vibrant hommage suite à la disparition de l’acteur français sur son compte Instagram : « C’est invraisemblable, insensé, et tellement douloureux de même penser écrire ces mots. Ton rire discret, ton œil attentif. Ta cicatrice. Ton talent. Ton écoute. Tes murmures, ta gentillesse. Tous les traits de ta personne étaient en fait issus d’une douceur étincelante. C’est tout ton être qui a transformé ma vie, un être que j’aimais profondément, et que j’aimerai toujours. Je ne peux rien dire d’autre, je suis vidé, sonné par ton départ. » a écrit ce dernier qui a publié un portrait de Gaspard Ulliel en noir et blanc pour accompagner sa publication.

De son côté, Jean-Dujardin a publié une photo sur son compte Instagram en hommage à l’acteur.

Pierre Niney a quant à lui réagi sur son compte Twitter : « Le cœur brisé. Gaspard était la bienveillance et la gentillesse. La beauté et le talent. Pensées à sa famille. » D’autres personnalités de la classe politique ont tenu à réagir suite à la disparition du jeune homme considéré comme un monument du cinéma français.

A commencé par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot qui a publié une image de l’acteur sur son compte Twitter, accompagné du message suivant : « Sa sensibilité et l’intensité de son jeu faisaient de Gaspard Ulliel un acteur d’exception. Le cinéma perd aujourd’hui un immense talent. J’adresse mes condoléances à ses proches et mes pensées affectueuses à tous ceux qui le pleurent aujourd’hui. »

Le premier Ministre, Jean-Castex, a lui aussi réagi à la mort de l’acteur : « Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s’aimaient éperdument. C’est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard. Nous perdons un acteur français. » a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Une enquête a été ouverte par le parquet d’Albertville pour faire toute la lumière sur ce terrible accident qui a coûté la vie à l’acteur français. Selon les premiers éléments de l’accident, l’acteur qui se trouvait sur le haut de le piste bleue « Tetras », est entré en collision avec un autre skieur pour des raisons qui restes à déterminer. Selon Le Dauphiné Libéré, Gaspard Ulliel qui était en vacances, ne portait pas de casque.

Par Jérémy Renard