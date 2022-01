Ce dramatique accident a endeuillé le lycée Paul-Émile Victor de Champagnole de la commune de Champagnole, situé à une vingtaine de kilomètres du lac où s’est produit le drame.

Quatre lycéens ont été tués dans un accident de la route ce mercredi 19 janvier. Selon France Bleu Besançon qui révèle l’information, le véhicule des étudiants aurait fait une sortie de route à la suite à cause du verglas présent sur la chaussée.

La conductrice a perdu le contrôle du véhicule qui a fait une chute d’une dizaine de mètre de hauteur, dans le lac de Chalain, situé à une vingtaine de kilomètres de la commune de Champagnole.

Une seule des victimes est parvenue à s’extraire de l’habitacle de la voiture avant de prévenir les secours. Ce dernier a été hospitalisé dans un état hypothermie à l’hôpital de Lons-le-Saunier, précisent nos confrères.

Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte, a fait savoir le procureur de Lons-le-Saunier, Lionel Pascal. Une cellule psychologique a également été mise en place au lycée Paul-Émile Victor de Champagnole.

Jean-Michel Blanquer apporte son soutien aux proches des victimes

Le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, s’est exprimé pour apporter son soutien aux familles des victimes. «

Après ce drame qui touche toute la communauté éducative et tout particulièrement @acbesancon, je veux exprimer ma peine et adresser toutes mes pensées aux familles et aux proches des lycéens. Les services de l’État sont pleinement mobilisés auprès de l’entourage des victimes. » a-t-il déclaré sur son compte Twitter.

Après ce drame qui touche toute la communauté éducative et tout particulièrement @acbesancon, je veux exprimer ma peine et adresser toutes mes pensées aux familles et aux proches des lycéens.

Les services de l’État sont pleinement mobilisés auprès de l’entourage des victimes: https://t.co/WPRFto7Ft0 — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) January 19, 2022

Par Jérémy Renard