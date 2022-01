L’acteur français est mort le 19 janvier dernier au CHU de Grenoble-Alpes après un terrible accident de ski.

Les hommages se multiplient depuis le décès de l’acteur Gaspard Ulliel, décédé le 19 janvier dernier, suite à un accident de ski alors qu’il se trouvait sur le domaine skiable de la Rosière.

Mais depuis quelques jours, un média fait particulièrement parlé de lui après ses caricatures jugées choquantes qui ont indigné les internautes et proches du comédien. Il s’agit du journal satirique, Charlie Hebdo, qui a publié plusieurs dessins, se moquant ainsi ouvertement de l’acteur disparu.

Dans une tribune publiée au lendemain du décès du jeune homme, ces derniers ont publié plusieurs caricatures.

« Hommage unanime du monde du 7e art à Gaspard Ulliel, beau gosse du cinéma français, décédé mercredi 19 janvier des suites d’un accident de ski. Quel dommage, il aurait pu reprendre tant de nos grands classiques. » peut-on ainsi lire.

Une tribune accompagnée de plusieurs dessins qui sont particulièrement choquants. Dans la première caricature, on peut-y voir une princesse représentée par une tête de mort chanter « Libérée, Délivrée, je ne skierai plus jamais. » Dans le second dessin, on peut-y voir un homme toujours représenté par une tête de mort, enfermé dans un réfrigérateur avec pour titre : Hibernatus.

Dans la troisième caricature, on peut-y voir un skieur recouvert d’un cercueil dévaler une pente. La caricature s’intitule « Les Bronzés font du Ski ». Depuis la mise en ligne de cette tribune, de nombreux internautes et proches de l’acteur ont été indignés par les caricatures.

Découvrez les prochains films de Gaspard Ulliel ! Par #Biche https://t.co/eWjjTlnNA3 — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) January 20, 2022

Par La Rédaction