La trentenaire est actuellement jugée depuis vendredi devant la Cour d’Assises de l’Ain pour le meurtre de ses deux filles et la tentative de meurtre de son fils.

Les faits remontent au 21 janvier 2018, dans la commune de Saint-Genis-Pouilly, dans l’Ain. Ce jour-là, une mère de famille avait dans un premier temps donné des médicaments à ses trois enfants âgés de 2, 7 et 11 ans

Elle avait ensuite contacté l’école pour faire part de leurs absences, indiquant qu’ils étaient malades. Quelques instants plus tard, c’est une voisine, qui après avoir entendu les cris d’un enfant, s’était rendue au domicile familial avant d’y découvrir les deux sœurs âgées de 2 et 7 ans, décédées aux côtés de leur mère qui était inanimée et de leur frère aîné, âgé de 11 ans qui a été transporté à l’hôpital dans un état critique. Les deux fillettes qui ont été poignardées à la gorge.

Au moment des faits, le père de famille était à son travail en Suisse.

Le procès de la jeune femme qui est aujourd’hui âgée de 33 ans, s’est ouvert ce vendredi devant la Cour d’Assises de l’Ain. Le verdict devrait être connue en fin de semaine. La jeune femme qui est accusée du meurtre de ses deux filles et de la tentative de meurtre de son fils, risque la réclusion criminelle à perpétuité.

Par La Rédaction