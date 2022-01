Alors que Gims avait récemment présenté ses excuses suite à ses récents propos, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin s’est exprimé concernant sa demande de naturalisation française.

Il avait créé la polémique le 1er janvier dernier, en publiant une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il expliquait à ses fans qu’il ne voulait pas qu’on lui souhaite la bonne année. Le chanteur Gims qui avait ainsi interpellé ses fans, en déclarant : « S’il vous plait, avec les bonnes années, nouvel an, laissez mois avec ça ! (…). Je n’ai jamais répondu à ça mais vous continuez à m’envoyer des bonnes années tout le mois de janvier, février ect… ».



Le chanteur qui avait ajouté : « En plus les muslims, on a la même conviction, alors arrêtez avec ça. Les frères ont fête pas ça (…) ». Une vidéo qui avait choqué les internautes ainsi que de nombreuses personnalité politique qui avaient fustigé les propos du chanteur comme Eric Zemmour.

Une première demande de nationalité française déjà refusée pour Gims

Face à la polémique, Gims était finalement revenu sur ses propos très controversés, et avait présenté ses excuses : « Cette vidéo je la regrette totalement. C’était un ovni je ne communique pas comme ça habituellement. Je voulais pas blesser les gens. La foi ça relève de l’intime […] Je suis vraiment désolé » avait-t-il ainsi déclaré dans une interview du JDD.

Ce mardi 25, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin qui était l’invité dans la matinale de France Inter, est revenu sur cette polémique. « Je ne vais pas rentrer dans les cas particuliers mais on a déjà refusé la nationalité française à ce monsieur. Je veux dire qu’il y a un article très simple du code civil, l’article 21-24. Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française. De manière générale, les tenants de l’islam rigoriste ne sont pas une bonne preuve de l’assimilation à la communauté française. » a-t-il déclaré.

Suite à la réponse du ministre de l’Intérieur, il est donc fortement probable que la deuxième demande du chanteur soit à nouveau refusée mais celle-ci sera toutefois réétudiée comme Gérald Darmanin l’affirme : « Les services du ministère de l’intérieur vont pouvoir réétudier sa demande et on le fera évidemment mais ne pas souhaiter bonne année parce que cela ne serait pas conforme à ce qu’auraient fait les amis ou copains ou les frères de tels et tels personnages, c’est pas une bonne preuve d’assimilation à la société française. »

.@GDarmanin sur la demande de nationalité de @GIMS : "Ne pas souhaiter bonne année parce que ce n'est pas ce qu'auraient fait les amis, les frères de tel ou tel personnage, aussi sacré soit-il, ce n'est pas une bonne preuve d'assimilation à la société française"#le79inter pic.twitter.com/dVQrKjNrts — France Inter (@franceinter) January 25, 2022

Par Jérémy Renard