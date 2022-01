Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le chanteur Florent Pagny a fait part d’une mauvaise nouvelle à ses fans alors qu’il devait reprendre prochainement sa tournée.

Bonjour, je dois faire une annonce un peu particulière (…) ». C’est par ces mots que le chanteur, Florent Pagny, s’est exprimé ce mardi soir sur les réseaux sociaux pour faire par d’une mauvaise nouvelle à ses fans.

Ce dernier a déclaré qu’il ne pourra pas assurer sa tournée des soixante ans et annuler la totalité de ses concerts après avoir expliqué qu’il souffrait d’un cancer. « On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique. » explique le chanteur.

Ne pouvant être opéré, Florent Pagny doit alors entamer un protocole de chimiothérapie pendant six mois et de rayons X. Florent Pagny a fait savoir que l’ensemble des billets de sa tournée seront remboursés.

« Vous savez tous que dans la vie, le plus important, c’est la santé » Florent Pagny, Instagram le 25 Janvier 2022

Florent Pagny dans la onzième saison de « The Voice »

Dans cette même vidéo, le chanteur a annoncé qu’il serait bien présent sans la onzième saison de « The Voice » dont la diffusion de l’émission est prévue pour le 12 février prochain sur TF1, le programme ayant déjà été enregistré, comme le souligne l’artiste : « Vous me verrez quand même sur le fauteuil rouge de The Voice, en pleine forme puisqu’on a tout enregistré avant.» a déclaré le chanteur qui a souligné que cette onzième saison serait « très intéressante ».

« Moi et moi moitié devons nous mettre en mode guerrier pour affronter cette épreuve un peu particulière. » explique le chanteur qui souhaite retrouver ses fans pour la tournée des « 61 ».

Par Jérémy Renard