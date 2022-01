INTERVIEW EXCLUSIVE – Invité dans l’émission « L’instant De Luxe 2.0 » de Jordan, le jet setteur, Vincent McDoom, a tenu de violents propos à l’encontre des frères Bogdanoff, tous deux décédés de la Covid-19, il y a quelques semaines. Leur ami et mannequin Jérémy Bellet, a tenu à prendre leur défense.

Il y a quelques jours, l’animateur Jordan De Luxe, recevait dans son émission, le jet setteur, Vincent McDoom. Une interview au cours de laquelle, l’ancien candidat de la Ferme Célébrité, a tenu des propos violents à l’encontre des frères Bogdanoff qui sont récemment décédés des suites de la Covid-19, après avoir refusé de se faire vacciner.

Dans cette interview de plusieurs minutes, Vincent McDoom s’en prend violemment aux frères Bogdanoff, insinuant que ces derniers sont homophobes. « C’étaient des obsédés et ces deux frères là, m’ont toujours mis mal à l’aise (…) » a ainsi déclaré le jet setteur de 56 ans avant que ce dernier ne poursuive « J’ai eu l’impression que la personne que j’ai été, ça ne passait pas avec eux, ça les dérangeait. »

Jérémy Bellet prend la défense de ses deux amis disparus

Face à lui, l’animateur Jordan de Luxe, lui pose alors la question : « Pour vous, ils étaient homophobes ? ». Une question à laquelle Vincent McDoom a répondu par : « Oui, c’est ce que j’ai ressenti ! ».

Des propos violents qui n’ont pas manqué de faire réagir de nombreuses personnalités dont le mannequin, Jérémy Bellet, qui était très proche des deux frères jumeaux, Igor et Grichka Bogdanoff. Dans une interview qu’il nous a accordé en exclusivité, le mannequin de 23 ans prend ainsi la défense des jumeaux.

« Je trouve ça inadmissible et scandaleux de s’en prendre maintenant à des personnes qui sont décédées. » Jérémy Bellet pour Actu-Mag suite aux propos de Vincent McDoom / 26 Janvier 2022

(De gauche à droite) : Le mannequin Jérémy Bellet, le couple Julie Jardon et Igor Bogdanoff

« Il y a quelques mois, j’ai moi même été victime d’une agression homophobe à Paris. Quand Igor a su que j’avais été victime d’une énième agression homophobe, il a été le premier de mes proches à décrocher son téléphone pour me donner du courage et le premier à me défendre sur les réseaux sociaux. En aucun cas les frères Bogdanoff sont homophobes pour les avoir côtoyé depuis de nombreuses années. » nous explique Jérémy Bellet qui nous explique avoir été extrêmement peiné par le décès des deux frères.

« Je trouve ça inadmissible et scandaleux de s’en prendre maintenant à des personnes qui sont décédées, ne pouvant pas se relever et se défendre. » ajoute Jérémy Bellet qui n’a pas manqué de dire ce qu’il pensait de Vincent McDoom : « Qu’on aime ou qu’on aime pas son style, c’est quelqu’un que je considérais comme adorable jusqu’à son interview donnée il y a quelques jours. »

Igor Bogdanoff est décédé à l’hôpital le 3 janvier dernier après avoir été contaminé au Covid-19, soit quelques jours après la mort de son frère, Grichka, lui aussi décédé de la maladie à l’hôpital. Les jumeaux qui étaient connus pour s’être passionné dans les domaines de la vulgarisation scientifique, avaient refusé de se faire vacciner, estimant qu’il pouvait combattre le virus d’une manière naturelle.

Par Jérémy Renard