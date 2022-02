Invité sur BFMTV a faire un point sur la situation sanitaire, le ministre de la santé, Olivier Véran a répondu aux questions des français sur la levée progressive de plusieurs mesures, dont le pass vaccinal, entré en vigueur au lundi 24 janvier 2022.

Ce mardi 2 février, Olivier Véran était invité sur BFMTV à répondre aux questions des français sur la situation sanitaire. Le ministre de la santé qui s’est vu optimiste a fait savoir que plusieurs restrictions pourraient être levées d’ici les prochains mois, si l’épidémie du Covid-19 poursuit son recul.

Parmi les mesures qui pourraient être retirées, il y a tout d’abord la fin du port du masque obligatoire en intérieur au printemps, si le virus circulerait beaucoup moins comme l’a fait savoir Olivier Véran ce mardi : « Le masque en intérieur, c’est quand le virus circule beaucoup moins. » qui ajoute « On a tendance à l’oublier mais avant la vague Delta, on avait retiré les masques dans les cinémas, il n’était plus obligatoire mais recommandé. »

« Le pire est derrière nous » Olivier véran, mardi 2 février sur BFMTV

Olivier Véran (@olivierveran) envisage la fin du masque à l'intérieur "au printemps, si l'épidémie suit son cours"#questionBFMTV pic.twitter.com/ISi19xuW9P — BFMTV (@BFMTV) February 2, 2022

L’arrêt du pass vaccinal pour la fin du mois de juillet ?

Toujours ce mardi, Olivier Véran a rappelé que la loi prévoyait la fin du pass vaccinal pour le mois de juillet. Le ministre de la santé qui a assuré que le document qui est désormais obligatoire à présenter dans tous les lieux recevant du public, pourrait être amené à disparaître si le taux d’occupation des lits en réanimation ce qui n’est pour le moment pas à l’ordre du jour.

« Quand il n’y aura plus un soin déprogrammé dans notre pays, s’il n’y a pas de nouveau variant en circulation, l’utilité du pass sera discutée et nous pourrons le retirer. C’est la condition indispensable » a ainsi déclaré le ministre de la santé.

