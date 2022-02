Ce mardi 2 février, Christiane Taubira était invitée à participer à une conférence sur le mal-logement à la Fondation Abbé Pierre.

La gagnante de la primaire populaire et candidate à la présidentielle de 2022, a eu beaucoup de mal à répondre au sujet d’une question qui lui a été posée concernant le RSA « Si on augmente le RSA de 30%, les gens restent sous le seuil de pauvreté quand même » a-t-il été lancé à la candidate.

Un début de candidature très difficile pour Christiane Taubira

« Oui… mais… on y ajoute… voilà, on peut y ajouter le… l’APL d’une part. Et puis… je… je considère que euh… il y a la nécessité de revoir la totalité des minima sociaux. » a répondu cette dernière avec beaucoup de difficulté. Une nouvelle prise de parole qui n’a pas manquée de faire réagir les personnes présentes dans la salle qui ont pu donner leurs avis en un mot sur l’intervention de Christiane Taubira. Et ces dernières n’ont pas été tendres avec la candidate comme en témoignent les mots qui se sont affichés sur le mur numérique de la salle : « Flou, décevant, incompétence, pas de programme ».

Un début de candidature qui s’annonce compliqué pour la gagnante de la primaire populaire qui fait face à de nombreuses critiques de la part de ses concurrents de gauche, qui jugent sa candidature improvisée et son programme mal préparé.

Il y a quelques jours, Christiane Taubira avait déjà fait parler d’elle concernant ses campagnes d’affichage qui avaient été partagées sur les réseaux sociaux. Sur ces dernières, on pouvait-y voir plusieurs fautes d’orthographes sur les visuels que la candidate avait-elle aussi partagée sur son compte Twitter.

– Je vais augmenter le RSA de 30 % sur 5 ans, parce qu'il faut que les gens accèdent au logement et ne sombrent pas dans là pauvreté.

– Si on augmente le RSA de 30 %, les gens restent

sous le seuil de pauvreté, quand même…

– …krxwkxssxsx…#Taubira2022 #REML2022 pic.twitter.com/TqXYiVd1BR — Caisses de grève (@caissesdegreve) February 2, 2022

Par Jérémy Renard