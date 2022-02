Les casinos en ligne sont de plus en plus nombreux à émerger sur la toile, offrant une multitude de jeux à leurs clients.

Depuis le début de la crise sanitaire, les casinos ont fait face à d’importantes pertes d’argent, ces derniers ne pouvant plus accepter du public. Ce qui n’est pas du tout le cas des casinos en ligne qui ont au contraire attiré de nouveaux clients comme en témoignent les chiffres de la commission britannique des jeux de hasard.

Une montée en flèche des plateformes de jeux d’argent en ligne

Selon cette dernière, le nombre de joueurs de machines à sous en ligne a atteint plus de 25% de hausse depuis le début de la crise sanitaire. Les joueurs de poker en ligne ont également la côte, avec plus de 35% de nouveaux clients. Pour la commission britannique, cette hausse s’explique par la fermeture des établissement de jeux d’argent qui n’ont pas pu accueillir de public pendant les phases de confinement. Les joueurs qui se sont donc automatiquement tournés vers ces plateformes en ligne qui sont de plus en plus nombreuses à émerger sur la toile.

L’autre avantage que peuvent offrir les casinos en ligne, ce sont les mises de départ, qui peuvent être très abordables pour les joueurs qui ne veulent pas jouer de grosses mises. Des mises pouvant démarrer à C$5 casino. Les casinos en ligne sont également de plus en plus nombreux à accepter le paysafecard, qui permet aux visiteurs de bénéficier de nombreux bonus comme :

Les bonus de dépôts.

Les bonus de parrainage.

Les bonus d’inscription.

Les bonus de temps de jeu gratuit.

Des avantages qui attirent une clientèle régulière de joueurs qui n’ont plus à se déplacer, et qui, en trois cliques peuvent désormais jouer derrière leurs écrans en toute sécurité.

Un impact écologique

Les casinos en ligne représentent un atout important pour la santé de la planète. Si les casinos terrestres ont besoin d’énormes ressources pour pouvoir fonctionner, les plateformes de jeux d’argent en ligne, représentent quand à elle un gain énergétique qui joue un rôle majeur sur l’impact écologique. Pas besoin de lumières clignotantes et de grosses machines à sous qui requiert de l’énergie pour pouvoir fonctionner, mais simplement une connexion internet et un ordinateur suffiront pour pouvoir jouer.

