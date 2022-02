Le ministre de l’Intérieur était l’invité de France Info pour y dresser et surtout défendre le bilan d’Emmanuel Macron.

Gérald Darmanin s’est exprimé sur Franceinfo et France Inter concernant le bilan du quinquennat d’Emmanuel Macron qui arrive à son terme à moins de quelques mois des élections présidentielles de 2022.

« Il n’y a pas un Français qui pense qu’il n’a pas été un bon président de la République. » a ainsi déclaré Gérald Darmanin avant d’ajouter : « Il a eu deux 33 tonnes durant son mandat, celui des Gilets jaunes et celui du Covid-19. Le président est celui qui a permis de traverser ces crises. »

Au cours de son interview, le ministre de l’Intérieur a ensuite fait part de son inquiétude concernant la candidature de la présidente du Rassemblement National, à savoir Marine Le Pen. « Ce qui m’inquiète, c’est Marine Le Pen. » a-t-il expliqué, assurant que cette dernière pouvait être la candidate « la plus dangereuse » de ces élections.

« Il me semble aujourd’hui qu’une grande partie de ce pense l’électeur de droite qui veut moins d’impôt, travailler plus, avoir une sécurité de l’emploi et une sécurité dans la rue, sans trouver des boucs émissaires chez les immigrés, chez les musulmans, qui n’est pas antieuropéens, qui ne considère pas qu’il faut faire des Guantanamo, qui ne se pose pas de question sur l’IVG (…) cette droite soutient le président de la République. » a ainsi fait savoir Gérald Darmanin qui estime que « Ce que réussit le président de la République (…) c’est réconcilier une partie de la droite avec une partie de la gauche. »

Ses propos sur la façon dont il dresse le bilan d’Emmanuel Macron, n’ont pas tardé à faire réagir de nombreux internautes. « Il faut demander aux emmerdés ce qu’ils en pensent » écrit Emma sur Twitter.

Il faut demander aux emmerdés ce qu'ils en pensent 🤨 https://t.co/jfkPaxRiQh — Emma peel 🇫🇷 (@MissLouinna) February 6, 2022

Par La Rédaction