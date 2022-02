Les français pourraient dans les mois à venir, ne plus pouvoir accéder au premier réseau social Facebook mais aussi Instagram du même groupe, après les menaces de son dirigeant, Mark Zuckerberg. On fait le point sur l’objet de la discorde entre l’Union européenne et le patron de Facebook.

Vers la fin de Facebook et Instagram en France ? C’est l’annonce très sérieuse qui a été faite par le PDG du groupe Meta, Mark Zuckerberg dans un rapport annuel publié en date du jeudi 3 février.

Mark Zuckerberg menace en effet de quitter l’Europe si son entreprise n’a pas la possibilité d’utiliser les données des utilisateurs européens sur ses serveurs gérés depuis les États-Unis. Cela fait environ deux ans qu’une bataille juridique a été lancée entre le groupe de Mark Zuckerberg et Bruxelles concernant les données des utilisateurs, rapporte le média The Guardian.

Dans ce rapport, Mark Zuckerberg pointe du doigt une décision prise en 2020 par la Cour de justice de l’Union européenne concernant le « Privacy Shield » autrement appelé le bouclier de protection des données entre l’Union Européenne et États-Unis.

Ce dernier est un accord dans le domaine du droit de la protection des données personnelles, qui avait été négocié entre 2015 et 2016 entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique. Depuis le 16 juillet 2020, il est plus reconnu comme offrant une protection adéquate et ne pourra donc plus servir de fondement à un transfert de données personnelles entre l’Union Européenne et les États-Unis d’Amérique.

Dans ce même rapport annuel, Mark Zuckerberg fait part du plan d’attaque qu’il souhaite mettre en place dans le cas où les données des Européens ne seraient pas autorisées à être utilisées sur les serveurs américain du groupe Meta. Une contre attaque qui risque d’avoir un fort impact économique sur les nombreuses sociétés qui utilisent aujourd’hui les réseaux sociaux Facebook et Instagram si ces derniers venaient à disparaître de la zone euro. Mais pas que puisque du côté du groupe, les enjeux économiques y sont tout aussi importants.

Selon le PDG, son entreprise ne sera « pas en mesure d’offrir un certain nombre de nos plus importants produits et services, y compris Facebook et Instagram, en Europe, ce qui aurait une incidence importante et défavorable sur nos activités, notre situation financière et nos résultats d’exploitation »

Mark Zuckerberg qui a annoncé il y a quelques semaines, le changement de son réseau social Facebook, par Meta, a connu une importante chute en bourse de ses actions Meta. Ce jeudi 3 février, ces dernières plongeaient de 24 % à Wall Street, soit une perte estimée à près de 200 milliards de dollars pour le groupe américain. Une première dans l’histoire du réseau social.

