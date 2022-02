La première édition du concours de Miss Esthétique France se déroulera à Paris le 27 février prochain à la Cigale à Paris.

Ce mardi 8 février, c’est dans un salon parisien que la presse a été conviée pour découvrir les visages des 30 candidates qui ont été sélectionnées pour participer à l’aventure Miss Esthétique France.

30 participantes qui ont pu s’inscrire sans aucune condition à l’exception d’être majeure pour pouvoir participer à l’aventure. Des profils différents qui n’ont pas été jugés sur leurs poids ou leurs tailles comme cela aurait pu être le cas si ces dernières avaient candidaté au concours de Miss France.

Lors de cette même conférence de presse, nous avons pu découvrir la couronne que la gagnante du concours se verra porter lors de cette première cérémonie qui se déroulera le 27 février prochain à la Cigale à Paris. Une couronne de la création Habiba Jewellery ornée de plusieurs diamants.

La couronne de Miss Esthétique France / Photo Y.P pour Actu-Mag La couronne de Miss Esthétique France / Photo Y.P pour Actu-Mag La couronne de Miss Esthétique France / Photo Y.P pour Actu-Mag

Cette cérémonie que les internautes pourront suivre en direct sur internet et via les réseaux sociaux, sera présentée par Jean-Michel Maire, ancien journaliste et chroniqueur dans l’émission TPMP. Ce dernier sera accompagné de l’emblématique candidate de téléréalité qui cartonne sur les réseaux sociaux, à savoir Milla Jasmine.

INTERVIEW – Milla Jasmine se confie sur la cérémonie

La jeune femme de 32 ans s’est confiée en exclusivité face à nos caméras pour nous parler de premier concours inédit en France. Elle ne s’attendait pas à ce qu’il y est autant de candidates qui s’inscrivent à ce concours. « Je ne m’attendais pas à ce qu’il y est autant de personne en si peu de temps (…) Cela a fait un tel engouement car les gens se sont dits « enfin, on va avoir une émission où on a notre place. » explique Milla Jasmine qui fait allusion au concours Miss France où les candidates doivent répondre à de nombreux critères si ces dernières souhaitent espérer pouvoir participer.

INTERVIEW – Jean-Michel Maire explique ce qui l’a poussé à participer à cette cérémonie

Lors de cette même soirée, les 30 candidates qui ont eu la chance d’intégrer ce concours, ont été révélées. Elles sont issues de tous les milieux et ont été sélectionnées avant tout pour leur personnalité. Dans quelques jours, toutes les candidates s’envoleront à destination du Portugal pour participer à des séances de shootings photos et ainsi préparer la cérémonie qui aura lieu à Paris d’ici le 27 février prochain.

Par Jérémy Renard et Yohan Panam