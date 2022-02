En 2025, les revenus des géants du marché du streaming devraient avoisiner les 167 milliards d’euros. L’appétence des consommateurs pour les vidéos à la demande pousse les plateformes à redoubler d’inventivité pour rester compétitives.

Le streaming vidéo, une affaire de contenu

En 2021, les principales plateformes de streaming ont engrangé plus de 813,3 millions d’euros rien qu’en France. Cette technologie a permis au marché de la vidéo de retrouver son dynamisme de l’an 2000. Mais la concurrence est vive et pour réussir à attirer toujours plus de téléspectateurs, les fournisseurs rivalisent d’idées et de contenus attractifs.

On constate que les plateformes de streaming adoptent toutes une stratégie fondée sur quatre axes :

Les productions originales . C’est sur ce point que les sociétés de streaming s’affrontent le plus. Ces dernières années ont vu l’arrivée d’une foule de films et séries à gros budget disponibles uniquement sur ces plateformes.

. C’est sur ce point que les sociétés de streaming s’affrontent le plus. Ces dernières années ont vu l’arrivée d’une foule de films et séries à gros budget disponibles uniquement sur ces plateformes. Les séries . En moyenne, les spectateurs sont plus de 60 % à préférer les séries. En conséquence, leur nombre n’a jamais été aussi important. Les séries sont également un moyen pour les plateformes de fidéliser les spectateurs sur plusieurs mois et années.

. En moyenne, les spectateurs sont plus de 60 % à préférer les séries. En conséquence, leur nombre n’a jamais été aussi important. Les séries sont également un moyen pour les plateformes de fidéliser les spectateurs sur plusieurs mois et années. Les classiques . Les films, séries, émissions et documentaires cultes sont très demandés par les amateurs de streaming. Là encore, la compétition est rude et les géants du secteur annoncent souvent l’arrivée d’un grand classique sur leur plateforme avec autant de bruit que pour une production originale.

. Les films, séries, émissions et documentaires cultes sont très demandés par les amateurs de streaming. Là encore, la compétition est rude et les géants du secteur annoncent souvent l’arrivée d’un grand classique sur leur plateforme avec autant de bruit que pour une production originale. Le contenu interactif. Si les grandes sociétés restent imbattables concernant les productions à gros budget, les petites plateformes misent depuis longtemps sur les émissions et vidéos interactives où le spectateur devient acteur du contenu qu’il regarde. Un modèle dont s’inspirent de plus en plus les mastodontes de l’industrie.

La résolution des problèmes techniques, point fort des plateformes

Les plateformes de streaming font face à des défis techniques particuliers en raison du nombre très élevé de connexions simultanées à leurs plateformes. Le flot continu et massif d’utilisateurs génère un risque très élevé de problèmes dans la diffusion des contenus. La limitation de ces pannes et leur résolution rapide est un véritable enjeu pour fidéliser les téléspectateurs. C’est la raison pour laquelle les plateformes se tournent vers des outils pertinents, à l’instar du Service Desk – système d’assistance de Solarwinds. Contrairement à un simple support technique, ce centre d’assistance met en place des solutions sur mesure pour répondre aux besoins du personnel interne et des utilisateurs. En déléguant la surveillance des opérations de streaming, les plateformes ont l’assurance d’avoir une parfaite synchronisation entre l’audio et la vidéo, une vitesse de chargement rapide, en plus d’une bonne gestion des comptes utilisateurs. Ces solutions sont indispensables pour les sociétés de streaming qui possèdent une structure informatique large et complexe.

Le prix, arbitre de la concurrence

Corollaire du contenu, le prix est le nerf de la guerre du streaming. Pour battre la concurrence et multiplier le nombre des téléspectateurs, les fournisseurs de streaming vidéo proposent désormais une variété d’abonnements différents. Abonnements individuels, familiaux, ou à destination de certaines catégories sociales, la plupart sont de plus proposés gratuitement, ou à prix réduit, durant les premiers mois. Les comparatifs de la concurrence des géants du streaming montrent cette profusion de prix et de formules.

Le marché du streaming vidéo tend à être saturé. Pour se démarquer, les sociétés doivent faire preuve d’originalité dans leur offre et s’adapter aux exigences et besoins des clients. La progression inéluctable du streaming dans la vie des consommateurs conduira probablement à de nouvelles innovations technologiques à destination des téléspectateurs.

Par Contenu Sponsorisé