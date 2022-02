On a tous connu ces célèbres petites poupées en plastique qui ont fait le bonheur des petites filles dans les années mais connaissez-vous vraiment leur origine ?

Les Polly Pocket ont été conçues en 1983 par l’anglais Chris Wiggs pour sa petite fille Kate. L’homme était parvenu à réaliser une petite maison de poupée en utilisant un poudrier.

La première petite maison Polly Pocket était ensuite apparue dans les magasins en 1989 sous la licence BlueBird jouets avant que l’entreprise ne soit finalement rachetée par Mattel en 1998.

Un an après le rachat, c’est le succès mondial. Ces petites poupées rencontrent un énorme succès chez les petites filles qui en font la collection. Ces petites maisons en plastique pliables peuvent se transporter partout et les enfants peuvent ainsi se créer différentes histoires.

Des Polly Pocket qui se déclinent sous plusieurs modèles

Les petites boîtes se déclinent sous plusieurs modèles, permettant ainsi aux enfants de se créer différents mondes avec les personnages Polly, Shani, Lila…

Quelques années plus tard, une nouvelle ligne magnétique Polly Pocket intitulée Polly World verra le jour. Les petits personnages mesureront 5 cm et seront tous dotés d’aimant magnétiques au niveau de leurs pieds. Grâce à ce système, les enfants peuvent faire déplacer les petits personnages sur la surface magnétique de Polly World.

Mais cette novelle fonctionnalité fera en 2007, l’objet d’un rappel de la part de CPSC et Mattel, pour une soixantaine de ses pièces en raison d’un problème de fixation des aimants qui se détachaient et pouvaient représenter un risque d’ingestion pour les enfants.

L’histoire de Polly Pocket ne concerne pas simplement ce petit jouet facilement transportable que les petites filles continuent de s’arracher dans les magasins.

En effet, face au succès du jouet, la marque avait lancé deux séries télévisées. La première avait été diffusée entre 2010 et 2015 et comprenait quatre saisons.

La seconde série Polly Pocket, est quant à elle diffusée depuis 2018 sur les chaînes françaises TIJI et Gulli.

Des films basés autour du jouet ont également été réalisés, à savoir Polly Pocket : Lunar Eclispe en 2004, Polly Pocket : 2 Cool at the Pocket Plaza en 2005 et enfin Polly World en 2006.

Aujourd’hui, les Polly Pocket continuent leur histoire avec de nouveaux personnages qui ont fait leur apparition ainsi que de nouveaux univers qui continuent de faire le bonheur des petits.

La marque propose même aux enfants de pouvoir suivre les histoires des Polly Pocket sur son site internet, en mettant en scène différents scénarios. Les enfants qui peuvent également en apprendre plus sur les différents personnages de la licence, en jouant à des jeux sur le site web de Mattel.

