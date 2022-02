Il rencontre un énorme succès dans les cours de récréation mais également auprès des adultes du monde entier. Il se nomme Pikachu et reste le plus célèbre des Pokémon. Mais qui est-il vraiment ?

On ne le cite même plus tellement son nom résonne dans toutes les têtes du célèbre dessin animé japonais. Pika…Pika… allias Pikachu, est l’emblématique Pokémon et mascotte officielle de la licence nippone.



Ce petit personnage jaune qui a l’apparence d’une souris, est apparu dès la première génération. Il est le partenaire et compagnon de route de son dresseur, à savoir Sacha qui est le héros du dessin animé Pokémon.

Pikachu se distingue fortement par rapport aux autres Pokémon, de part son pelage jaune recouvert de deux bandes horizontales brunes dans son dos. Il dispose d’une petite bouche ainsi que de longues oreilles pointues aux extrémités noires et des yeux noir et blanc.

Au départ ses concepteurs ne voulaient pas que Pikachu est l’air d’un rongeur. Mais lorsque ses poches d’électricité ont été conçues, il a finalement été décidé de le représenter comme une souris, en s’apparentant à la forme d’un écureuil.

La forme de sa queue n’a pas été choisie au hasard puisque celle-ci a été choisie pour expliciter son type Electrik.

D’où est originaire Pikachu ?

Ce petit personnage jaune vit à l’état sauvage dans les régions boisées. Ce dernier a un langage bien précis avec les autres membres de sa progéniture puisque les Pikachu communiquent entre eux en utilisant des couinements et en frottant leurs queues.

Sa capacité Electrik lui permet également d’envoyer des messages aux autres Pikachu. Il peut également entre en contact avec d’autres Pokémons ayant la même capacité que lui.

Le Pikachu peut aussi analyser les environs mais il peut parfois se mettre en danger lorsqu’il utilise sa capacité Electrik. En effet, lorsqu’ils sont nombreux, les Pikachu peuvent provoquer des orages et être frappés par la foudre.

Ce Pokémon se nourrit essentiellement de Baies qu’il grille avec son électricité afin de les rendre tendres et comestibles.

Pikachu se décline sous plusieurs objets

Aujourd’hui, le plus emblématique des Pokémon jaune se décline sous plusieurs objets, comme des T-Shirt, des figurines, des casquettes ou encore sous forme de cartes à jouer. On peut même retrouver ce petit Pokémon jaune en gâteau ou sous forme de glace et bonbon.

Il reste incontestablement le personnage le plus apprécié de la licence dont le premier jeu de la série est sorti en 1996.

La série des Pokémon reste le dessin animé Japonais le plus regardé dans le monde et les produits de cette licence se vendent tous les jours.

Ces petits personnages aux capacités différentes sont très rapidement devenus les sujets les plus discutés dans les cours de récréation et les enfants sont nombreux à suivre cet univers qui n’est pas près de s’éteindre de sitôt…

