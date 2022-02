Cyprien a publié ce dimanche une nouvelle vidéo intitulée « Je vous dis tout ». Une vidéo au cours de laquelle le Youtubeur a fait une révélation inattendue concernant la relation qu’il entretenait avec un autre Youtubeur, à savoir Squeezie. Une relation qui selon lui, est du passé puisque les deux gros Youtubeurs français ne se voient plus du tout !

Dans sa dernière vidéo où il s’est confié à ses abonnés en répondant à plusieurs questions, Cyprien qui a annoncé officiellement la naissance de son premier enfant il y a quelques jours, s’est également confié sur son amitié avec Squeezie. Les internautes étaient effectivement nombreux à se demander pourquoi Cyprien et Squeezie n’avaient jamais refait de vidéo ensemble depuis près de deux ans.

«Depuis deux ans et demi, Lucas m’a complètement enlevé de sa vie ! » Cyprien Iov, dimanche 13 février sur sa chaîne Youtube

C’est sans langue de bois que Cyprien à tenu à répondre à cette question qui lui est souvent posée sur sa chaîne Youtube dans les commentaires de ses vidéos : « Depuis deux ans et demi, Lucas m’a enlevé de sa vie. » explique Cyprien qui poursuit : « Ce n’était pas mon choix, je pense qu’il voulait évoluer sans m’avoir dans son entourage. Voilà, c’est ce qu’il a fait. »

Le Youtubeur précise que « cela a été dur à encaisser. ».

Sa réponse a particulièrement attristé de nombreux internautes et abonnés de Cyprien qui avaient eu pour habitude de suivre les deux compères dans de nombreux projets avant cette triste séparation. Cyprien et Squeezie avaient notamment créer leur chaîne commune sur Youtube, à savoir Bigorneau et Coquillages. Sur cette chaîne, les deux influenceurs se mettaient en scène dans des jeux vidéos ou sur leur différentes expériences à laquelle ils étaient confrontés dans leur vie de tous les jours. Une chaîne Youtube créer en 2013 qui rassemblait plus de 6 millions d’abonnés.



Par Jérémy Renard