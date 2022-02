Ce dimanche, le candidat écologiste à la présidentielle de 2022, Yannick Jadot, a tenu des propos choquants, estimant qu’Eric Zemmour fait le « juif de service ».

Depuis quelques heures, Yannick Jadot fait la une des médias, non pas pour sa campagne présidentielle mais pour les propos qu’il a tenu ce dimanche au micro de la radio J.

Ce dernier s’en est pris à Eric Zemmour qui est également dans la course la présidentielle, estimant que celui-ci fait le « juif de service » pour les antisémites.

Des propos choquants tenus par le candidat d’Europe Écologie, qui n’ont pas tardé à faire réagir de nombreuses personnes de la classe politique mais également des internautes.

« @ZemmourEric fait le juif de service pour les antisémites Ce que Le Pen @lepenjm n’avait pas réussi à faire, Zemmour le fait.Avec une différence c’est qu’il est juif. Il porte des pulsions de mort et le poison de la division»: @yjadot @EELV #Zemmour #ForumRadioJ @RadioJFrance pic.twitter.com/LElhjperEt — Haziza Frédéric (@frhaz) February 13, 2022

« C’est grave ce que vous dites là »

« C’est un fait qu’Eric Zemmour, aujourd’hui, est celui qui réhabilite la pensée de Vichy », qu’« il est celui qui a osé dire que le maréchal Pétain avait sauvé les juifs français en livrant les juifs étrangers ». « Rien que ça, ça devrait nous faire sursauter », a ainsi exprimé Yannick Jadot.

De son côté, le journaliste et animateur, Frédéric Haziza qui se trouvait face au candidat, a immédiatement réagi suite aux propos de Yannick Jadot. « C’est grave ce que vous dites là » a déclaré ce dernier. « Bien sûr, et c’est extrêmement grave ce que porte Zemmour dans la société » a quant à lui répondu Yannick Jadot.

Au sein de la classe politique, les propos du candidat d’EELV ne passent pas. Pour Eric Ciotti, « C’est choquant, c’est honteux cette résurgence de l’antisémitisme d’extrême gauche, et on doit condamner ces propos » a-t-il déclaré ce matin sur RMC face à Apolline de Malherbe.

"C'est choquant, honteux, cette résurgence de l'antisémitisme de l'extrême gauche"



Eric Ciotti (@ECiotti) "condamne" les propos de Yannick Jadot sur Eric Zemmour pic.twitter.com/h3iy37saC3 — BFMTV (@BFMTV) February 14, 2022

Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, s’est également exprimé sur ce sujet : « Je comprends ce qu’il a voulu dire, l’expression n’est pas très heureuse » a ainsi réagi ce dernier auprès de FranceInfo. « Je pense qu’on n’est pas obligés de qualifier les gens par leur origine, par leur religion » a ajouté ce dernier.

Amine El-Khatmi, président du Printemps républicain a lui aussi réagi sur son compte Twitter : « Je me sens blessé au plus profond de moi-même quand on me traite d’arabe de service. J’exècre Zemmour mais je ne supporte pas plus de le voir renvoyé à un statut de « juif de service ». @yjadot, vous valez mieux que ça. » a déclaré ce dernier.

Je me sens blessé au plus profond de moi-même quand on me traite d’arabe de service. J’exècre Zemmour mais je ne supporte pas plus de le voir renvoyé à un statut de « juif de service ». @yjadot, vous valez mieux que ça. Retirez ce propos. https://t.co/F7aUtiJw3o — Amine El-Khatmi (@Aminelkhatmi) February 13, 2022

Par Jérémy Renard