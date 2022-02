Pour la deuxième fois de son histoire, les Los Angeles Rams ont remporté le Super Bowl au terme d’une finale pleine de suspense, ce dimanche 13 février, au Sofi Stadium de L.A.

Lors du match de la finale du Super Bowl, un show d’ambiance à la mi-temps impressionnant a attiré l’attention des spectateurs. Tous les supporters se sont levés pour les Los Angeles Rams qui ont remporté le Super Bowl 2022, le deuxième de son histoire, face aux Bengals. Menés à l’entame du quatrième quart temps et dans une bonne partie de la rencontre, les Rams qui se jouaient à domicile, se sont imposés à la toute dernière minute grâce à un touchdown de Kupp, meilleur joueur de la finale après avoir été élu « meilleur attaquant » de la saison sportive lors d’un match précédent.

Les Rams avaient débuté ce Super Bowl grâce à deux touchdowns en tout début de rencontre, par le biais de Odell Beckham Jr, qui s’est ensuite blessé au genou mais aussi et surtout grâce à Cooper Kupp, pour mener (13-3). Cependant face aux Rams, il y avait l’excellente défense des Bengals. Mis au sol à sept reprises, le quarterback de la franchise de l’Ohio, Joe Burrow, a signé l’action du match avec une passe de 75 yards, pour trouver Tee Higgins sur le deuxième touchdown des Bengals, qui menaient alors 17-13 puis 20-13.

Un show hors normes

La mi-temps de cette édition 2022 sur Super Bowl, a été marquée comme à son habitude, par un très grand show mettant en avant le raps us. Les artistes tels que Dr Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar, Fifty Cent et Mary J. Blidge ont réalisé une magnifique performance d’un peu plus d’une dizaine de minutes face à un public en feu.

Au cours de cette incroyable performance musicale réglée au millimètre, les spectateurs ont retenu une image forte, montrant le chanteur Eminem poser un genou à terre en référence au geste du footballeur Colin Kaepernick, qui en 2016, avait également fait le même geste pour protester contre les violences policières faites aux Noirs. alors que la National Football League NFL avait interdit le geste. Des célèbres artistes de renommée mondiale comme Mickael Jackson ou encore Bruno Mars s’y sont déjà produits.

Par Abdraman Abakar