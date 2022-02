Le jeune homme de 18 ans a été agressé ce vendredi à Paris par plusieurs individus. Une enquête est en cours.

Dans la nuit de vendredi à samedi, Tanguy David, le jeune soutien d’Éric Zemmour qui s’est fait connaître lors du meeting du candidat d’extrême droite à Villepinte, a été agressé alors qu’il se trouvait sur l’avenue des Champs Élysées, à Paris.

« Tu n’est pas français nous on l’est, sur le coran que t’es un blanc sale fils de pute… »

Dans un long message publiée sur son compte Twitter, le jeune homme revient sur cette violente agression dont il a été victime. « Je sortais d’un café parisien. Des dizaines de racailles attendaient devant, et le gérant de ce café ma fait sortir par une porté dérobée. » raconte Tanguy qui explique ensuite avoir été ensuite pris à partie au moment où il s’apprêtait à prendre son Uber. « Je rejoins la voiture qui m’attend et ces racailles (4-5 voitures) encerclent la mienne et profèrent des insultes : « t’es pas français nous on l’est, sur le coran que t’es un blanc sale fils de pute » » lancent ces derniers au jeune homme. Trois individus qui ont ensuite frappé puis craché sur Tanguy comme en témoigne une vidéo filmée par l’un des jeunes.

Choquant. Je sortais il y a 40 minutes d'un café parisien. Des dizaines de racailles attendaient devant, et le gérant de ce café m'a fait sortir par une porte dérobée. Je rejoins la voiture qui m'attend, et ces racailles (4-5 voitures) encerclent la mienne et profèrent (1/3) — Tanguy David (@tanguy_france) February 20, 2022

La victime a finalement pu poursuivre son chemin avec son chauffeur avant que ces derniers ne soient à nouveau pris à partie par un autre véhicule de jeunes qui continuaient à les insulter à distance.

De son côté, le parquet de Paris à confirmé auprès de BFMTV qu’une enquête avait été ouverte à la suite de cette agression. Tanguy a quant à lui fait savoir que ces nouveaux faits interviennent 24 heures après une précédente agression. Le jeune homme qui a prévu de porter plainte à la suite de cette nouvelle agression.

Le jeune homme a également été victime de nombreuses menaces sur les réseaux sociaux en décembre dernier. Là encore, ce dernier avait porté plainte.

Par La Rédaction