La victime était venue assister à l’anniversaire des 75 ans de sa grand-mère dans un club de billard à Matto Grosso do Sul (Brésil) lorsque le drame s’est produit.

Les faits remontent au 12 février dernier. Ce jour-là, Mariana dos Anjos Faria, 9 ans, était venue participer à l’anniversaire de sa grand-mère qui fêtait ses 75 ans dans un club de billard de Matto Grosso do Sul au Brésil.

Alors qu’elle jouait dans la piscine du club avec d’autres enfants, ses cheveux se sont coincés dans le système de filtrage de la piscine. La victime qui n’a pas pu se libérer, s’est noyée, relate le MailOnline.

Le père de la fillette et l’un de ses cousins, ont sorti la victime de la piscine avant de lui prodiguer un massage cardiaque. Cette dernière a ensuite été transportée à l’hôpital de Dois Irmão do Buriti où elle a été déclarée décédée.

Une enquête a été ouverte par la police locale afin de faire toute la lumière sur ce dramatique accident qui a coûté la vie à une jeune fillette de neuf ans. Les enquêteurs cherche à déterminer la responsabilité du club dans cette affaire.

« Nous vérifierons s’il s’agit bien d’un accident ou s’il y a eu une négligence ou une omission de la part des responsables du club. » a ainsi déclaré le chef de la police, Karen de Queiroz.

L’école de Cejar où la fillette était scolarisée lui a rendu un dernier hommage sur les réseaux sociaux : « C’est avec une immense douleur dans le cœur, que nous avons appris que notre bien-aimée Mariana s’en est allée au ciel. L’école de Cejar, au nom de la direction et des enseignants, nous adressons nos sentiments les plus sincères à la famille et aux amis. Repose en paix notre petite star mariane. » peut-on ainsi lire.

Par Jérémy Renard