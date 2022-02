Invité au Grand Jury de RTL/LCI ce dimanche 20 février, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a fait le point sur les restrictions sanitaires qui pourront être levées d’ici quelques semaines, soit en mars, tandis que le Variant Omicron poursuit sa diminution sur l’ensemble du territoire. Olivier Véran a ainsi indiqué ce mardi quelles seraient les conditions qui permettraient le retrait du Pass vaccinal.

Le variant Sud-africain Omicron est en forte diminution sur l’ensemble du territoir nationale comme en témoignent les derniers chiffres publiés par Santé Publique France, avec 17.195 nouveaux cas confirmés au 21 février 2022 et moins de 10.000 hospitalisations recensées, soit 9943 personnes hospitalisées sur les 7 derniers jours, au 17 février 2022.

Vers une fin des restrictions pour la mi-mars ?

Le ministre de la Santé Olivier Véran a confirmé ce dimanche dans l’émission « Le Grand Jury sur RTL » que « la vague liée au variant actuel est en effondrement, mais que que la prochaine levée des restrictions reste prévue pour la mi-mars car il y a encore trop de malades dans les hôpitaux ». Puis d’ajouter: « Nous constatons depuis plusieurs semaines un effondrement de la vague Omicron, qui réduit son allure par deux chaque semaine ».

#LeGrandJury : "La vague Omicron réduit son allure par 2 chaque semaine", souligne @olivierveran. pic.twitter.com/em3BDQBaRm — Le Grand Jury (@LeGrandJury) February 20, 2022

Les professionnels de santé pensent aussi que c’est le bon moment pour entreprendre cette initiative. Pour le chef du service d’infectiologie du Centre hospitalier universitaire de Rennes (Ille-et-Vilaine), le prof. Pierre Tattevin: « c’est le bon moment ». Cette logique est soutenue par l’apparition du variant Omicron, d’après lui : « Ce variant fait moins de dégâts, est plus contagieux donc les mesures barrières fonctionnent moins bien, cela fait plus de raisons pour évoluer vers moins de restrictions » explique ce dernier.

Alors que la décrue se poursuit, le ministre a également indiqué ce mardi au Sénat, plusieurs critères qu devront entrer en jeu pour la levée du Passe vaccinal pour : « tout ou en partie des lieux où il s’applique », selon France Info. « Il faudrait qu’on redescende autour de 1 500 patients Covid en réanimation », a-t-il précisé, alors que le nombre des malades en réanimation était compris entre 2 900 et 300 lundi, selon les données et chiffres officiels et qui sont d’ailleurs en baisse depuis plus d’un mois.

Levée du #passvaccinal : "Il faudrait être à 1500 patients en réa : au rythme actuel on y sera dans 2 ou 3 semaines. Il faudrait aussi un taux d’incidence faible (300-500 maximum). On va l’atteindre, et là aussi d’ici 2 ou 3 semaines maxi, c’est une bonne nouvelle." @olivierveran pic.twitter.com/I0MMnyIrTK — Public Sénat (@publicsenat) February 22, 2022

D’autres conditions telles que la baisse du taux d’incidence et de reproduction sont aussi prises en compte dans cette hypothèse pour parvenir à la suppression du Pass vaccinal.

Si d’aucuns cherchent à faire un lien avec les enjeux électoraux, le ministre a tenu à démentir tout lien entre cette initiative et l’élection présidentielle qui se rapproche : « ce n’est en rien une décision politique, au sens où elle ne s’adapte pas à la situation électorale ».

Par Abdraman Abakar