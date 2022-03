L’histoire du football est complexe, mais que devez-vous savoir sur l’un des sports les plus appréciés et les plus soutenus au monde ? Nous avons détaillé certains des faits clés de l’histoire du football afin que vous puissiez comprendre comment ce sport s’est développé au fil des années.

La version moderne du football a commencé en Angleterre il y a plus de 150 ans, en 1863. Le rugby et le football association, qui étaient autrefois une seule et même entité, se sont séparés et la Football Association, la première instance officielle de ce sport, a été ainsi créée.

Aujourd’hui on assiste à un battage médiatique et engouement sans précédent du monde entier pour le football. Les matchs sont diffusés dans les quatre coins du monde et tout le monde, quel qu’en soit l’origine, peut les suivre. On assiste également à l’intégration de ce jeu dans des plateformes de jeux casino en ligne, ce qui permet aux amateurs de casino de se lancer dans la mise sur les paris foot.

Selon les livres d’histoire, nos ancêtres se sont amusés à taper dans le ballon pendant des milliers d’années, sans que cela ne soit reconnu en tant que football. A vrai dire, l’histoire du ballon rond remonte le plus loin possible en Chine, dès le troisième siècle avant J.-C., où il est fait mention d’un jeu ressemblant au football dans des manuels militaires. La dynastie des Han pratiquait un jeu appelé Tsu’ Chu, qui consistait à frapper un ballon dans une ouverture de 30 à 40 cm pour le faire entrer dans ce que nous considérons aujourd’hui comme un but fait de cannes avec un filet attaché. Le ballon utilisé pendant ces jeux était fabriqué en cuir et rempli de cheveux et de plumes.

Les Grecs ont inventé « Harpastum« , un jeu qui utilisait un ballon plus petit que celui d’aujourd’hui mais dont les règles étaient similaires à celles du jeu moderne. Le jeu se déroulait sur un terrain rectangulaire délimité par des frontières et une ligne centrale, et le but était pour une équipe de faire passer le ballon par-dessus la ligne de démarcation de son concurrent.

Sur la base de ce que nous savons de l’histoire des jeux de ballon où l’utilisation des pieds domine, nous pouvons voir clairement l’impact que les différentes cultures et variations ont eu sur le jeu que nous pratiquons aujourd’hui.

La standardisation du ballon

Bien que les règles officielles du football moderne aient été dictées en 1863 lors de la création de la Football Association, les spécifications du ballon n’ont été normalisées que huit ans plus tard. Les deux parties en présence se mettaient d’accord sur la forme du ballon à utiliser. A cette époque la Football Association comptait 50 clubs membres. C’est à ce moment-là, en 1872, qu’est née la FA Cup, et le premier championnat était en préparation en 1888. L’Europe n’avait pas encore adopté la variante contemporaine du football, qui a contribué à définir le football comme un « sport très britannique ». Cependant, en 1872, le premier match de football « international » entre l’Angleterre et l’Écosse a attiré des foules énormes, un peu comme les matchs d’aujourd’hui.

La diffusion du football en dehors du Royaume-Uni a été lente au début, mais il a rapidement atteint tous les coins du monde. Les Pays-Bas et le Danemark créent leurs propres associations de football en 1889, suivis par la Nouvelle-Zélande en 1891, l’Argentine en 1893, et le Chili, la Suisse et la Belgique en 1895. L’Italie est la suivante, avec la création de son association en 1898. Elle est suivie par l’Allemagne et l’Uruguay en 1900. Au cours de la décennie suivante, la Hongrie et la Finlande forment également des associations.

A l’origine des 90 minutes de jeu

La durée standard d’un match de football est de 90 minutes. Cette durée a été établie pour la première fois en 1866, lorsque Londres et Sheffield se sont affrontés. Et à partir de ce moment-là, 90 minutes ont été fixées comme la durée standard des matchs de football. Toutefois, les matchs modernes pour mineurs se déroulent en moins de 90 minutes.

