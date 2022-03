Ex-présentateur du journal de 13 heures sur TF1, Jean-Pierre Pernaut est décédé, a annoncé son épouse Nathalie Marquay-Pernaut à l’AFP.

Son décès a été officialisé par son épouse, Nathalie Marquay-Pernaut à nos confrères de l’AFP.

C’est une triste nouvelle pour les millions de français qui ont suivi durant des années le journal de 13 heures de TF1, après l’annonce de la disparition de Jean-Pierre Pernaut qui s’est éteint ce mardi à l’âge de 71 ans, des suites d’un cancer des poumons.

Le journaliste avait annoncé en 2018, être atteint d’un cancer de la prostate, ce qui l’avait contraint à s’absenter du journal télévisé de TF1. En novembre 2021, c’est son épouse, Nathalie Marquay-Pernaut, qui avait annoncé que son mari était à nouveau touché par la maladie, cette fois aux poumons. Jean-Pierre Pernaut, avait officialisé l’annonce de son épouse dans une déclaration sur son compte Twitter :

« […] J’ai appris cette maladie au mois de mai dernier. J’ai subi une première opération début juillet. Un traitement qui continue. […] Et si j’en parle, d’abord parce qu’il ne faut pas avoir peur du cancer. J’en ai déjà eu un de la prostate, vous le savez. J’en ai parlé pour améliorer la prévention. Même chose pour le poumon. J’ai cru que cela ne pouvait arriver qu’aux autres. Pendant des années et des années on m’a dit d’arrêter de fumer. J’y ai pas cru, ben j’aurai dû arrêter. Voilà, je vous tiendrai au courant, tout va bien pour l’instant » avait-il ainsi déclaré.

Un cancer qui l’a malheureusement emporté ce mercredi 2 mars, à l’âge de 71 ans.

🔴 Jean-Pierre Pernaut est mort à 71 ans pic.twitter.com/U46VGrGCfB — BFMTV (@BFMTV) March 2, 2022

Jean-Pierre Pernaut, ex-présentateur star du 13H de TF1, est décédé (famille à l'AFP) #AFP pic.twitter.com/okh1AFJV0I — Agence France-Presse (@afpfr) March 2, 2022

Une pluie d’hommage

Depuis l’annonce de son décès, de nombreuses personnalités ont tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux.

« On perd un membre de notre famille », a de son côté indiqué Jean-Pierre Foucault qui a travaillé durant des années aux côtés de Jean-Pierre Pernaut.

Arthur, Julien Courbet, Stéphane Bern, Denis Brogniart, Camille Combal et de nombreux animateurs et journalistes ont tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux :

J’apprends à l’instant en plein tournage la terrible nouvelle. Jean Pierre Pernaut est décédé .

Il restera pour nous tous un exemple.

Sa longévité, son amour pour la France et les français ont marqué plusieurs générations de téléspectateurs. pic.twitter.com/aiiSJjTmY6 — Arthur_Officiel (@Arthur_Officiel) March 2, 2022

Très émue par le décès de Jean-Pierre Pernaut. Il etait simple, drôle, sincere, proche des gens, passionné. J’ai eu la chance d’être sa chroniqueuse il y a presque 20 ans et ses conseils précieux m’ont toujours accompagnée. Alors merci pour tout Jean-Pierre, tu vas nous manquer. — Estelle Denis (@DenisEstelle) March 2, 2022

Tellement triste en apprenant la disparition de Jean Pierre Pernaut.

Merci pour ta gentillesse et ta bienveillance.

Tu vas manquer à tous les francais.

Toutes mes pensées à Nathalie et toute sa famille qui l’aime tant. — Camille Combal (@CamilleCombal) March 2, 2022

Le président, Emmanuel Macron a lui aussi rendu hommage au journaliste sur son compte Twitter :

« Jean-Pierre Pernaut a habité le cœur de nos foyers. Durant trente ans, il a donné rendez-vous à 13h aux Françaises et aux Français pour leur transmettre les dernières informations, mais aussi sa passion de la France, de nos régions, de notre patrimoine. Nous ne l’oublierons pas. » a écrit le chef de l’État.

Jean-Pierre Pernaut a habité le cœur de nos foyers. Durant trente ans, il a donné rendez-vous à 13h aux Françaises et aux Français pour leur transmettre les dernières informations, mais aussi sa passion de la France, de nos régions, de notre patrimoine. Nous ne l'oublierons pas. pic.twitter.com/9qSTA9Wpm3 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 2, 2022

