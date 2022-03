L’animateur de C8 n’a pas réussi à contenir ses larmes et a craqué en direct peu de temps après avoir appris le décès du journaliste du 13 heures.

La disparition de Jean-Pierre Pernaut ce mardi 2 mars à l’âge de 71 ans, a endeuillé le cœur de nombreux français, amis, et proches du journaliste, emporté par un cancer des poumons.

L’animateur, Bernard Montiel qui assurait la présentation de l’émission 6 à 7 sur C8, a littéralement fondu en larmes quelques instants après avoir pris l’antenne. Après avoir appris la disparition quelques instants avant d’être en direct, le présentateur a expliqué aux téléspectateurs qu’il était « désolé et que c’est tout ce qu’il ne voulait pas faire à l’antenne. ».

Bernard Montiel qui a travaillé durant des années sur TF1 aux côtés de son ami, Jean-Pierre Pernaut, a poursuivi : « On vient d’apprendre son décès à l’instant et on est tous sous le choc (…) ». Il aura fallu plusieurs minutes à Bernard Montiel, afin que ce dernier reprenne ses esprits pour poursuivre son émission.

Jean-Pierre Pernaut s’est éteint ce mercredi à l’âge de 71 ans, des suites d’un cancer des poumons. C’est Muriel Belgy, l’agente de l’épouse du journaliste, Nathalie Marquay-Pernaut, qui a annoncé via un communiqué à l’AFP, la disparition de Jean-Pierre Pernaut : « Le père de Tom, Lou, Olivier et Julien est décédé des suites de son cancer du poumon. » a indiqué cette dernière.

Par La Rédaction