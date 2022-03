Le candidat à la présidentielle de 2022 qui vient tout juste de réunir ses parrainages, était ce jeudi au salon de l’agriculture, à la rencontre des éleveurs.

Nicolas Dupont-Aignan, a déambulé ce jeudi 3 mars dans les allées du salon de l’agriculture, à la rencontre des éleveur. L’occasion pour lui de rappeler l’importance de la profession qui est en péril.

Le candidat de Debout la France, qui a obtenu ce mercredi les 500 parrainages (582) requis pour pouvoir être officiellement dans la course à la présidentielle, s’est entretenu ce jeudi avec plusieurs éleveurs ainsi que de nombreux citoyens venus le soutenir dans sa campagne politique.

« Tout l’enjeu, c’est de sauver l’agriculture française. C’est à dire de changer le mode de fonctionnement, et d’arrêter ce libre échange déloyale qui fait que nos agriculteurs sont en train de disparaître. » a ainsi déclaré Nicolas Dupont Aignan qui a rappelé qu’« on a divisé par deux le nombre d’éleveurs. Il n’y a plus que 52.000 éleveurs. »

Nicolas Dupont-Aignan et son faible pour le foie gras !

Au cours de sa visite, Nicolas Dupont-Aignan n’a pas caché son amour pour le foie gras, un produit dont le candidat raffole parmi les nombreux produits du terroir qu’offrent les différentes régions de France.

« Si je vous dis que j’adore le Foie gras, ça va être une provocation ! » nous répond le candidat de Debout la France qui ajoute « Je ferais des orgies de Foie Gras si vous me dites un produit du terroir que j’adore mais alors là, il va y avoir tous les excités qui vont me clouer au pilori mais je m’en fiche complètement (…) » conclu ce dernier.

Par Jérémy Renard