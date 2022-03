Le marché funéraire français a enregistré, de 2016 à 2021, une croissance de plus de 3 % de son chiffre d’affaires. Ce chiffre non négligeable est appelé à évoluer, car avec les plus de 550 000 décès que compte la France chaque année, les pompes funèbres ont de beaux jours devant elles. Le décès d’une personne fait donc appel à plusieurs services, dont la confection de la plaque funéraire. Utilisée depuis la nuit des temps pour identifier les sépultures, la plaque funéraire a évolué et il est même possible de passer aujourd’hui sa commande en ligne.

Apparition de nouveaux acteurs dans le secteur de la plaque funéraire

Traditionnellement, le service des pompes funèbres était géré par les collectivités territoriales. Cependant, en 1993, le secteur a connu une libéralisation avec l’arrivée de nouveaux acteurs, notamment privés.

Cette libéralisation a créé la concurrence entre les différents acteurs qui mettent tout leur génie à réinventer le marché funéraire. Celui-ci comprend principalement les pompes funèbres et les services de marbrerie. La confection de plaques funéraires fait partie de la seconde catégorie de services.

Aujourd’hui, les services de marbrerie funéraire contribuent énormément à la croissance générale du secteur d’activité, notamment avec la plaque funéraire. Depuis plusieurs décennies, cette dernière est devenue un élément essentiel de la préparation des obsèques. Elle focalise l’attention de tout le monde.

Les parents du défunt peuvent y apporter une touche particulière. Cela a eu le mérite de faire naître de nouvelles pratiques comme les plaques funéraires personnalisées. Aujourd’hui, il est donc possible de choisir la forme de cet accessoire, la matière de fabrication, la couleur et le type d’inscription. Avec l’évolution des moyens de communication, acheter une plaque funéraire en ligne est devenu une réalité.

Pour ce faire, il faut simplement vous rendre sur le site d’une entreprise fournissant ce service dans votre localité. Avec des outils digitaux disponibles sur les sites des entreprises, vous décrivez les caractéristiques de votre commande. Ainsi, vous pourrez être livré dans un délai de 48 heures au plus.

L’achat de plaque funéraire en ligne est à l’abri des crises économiques

Tant que la paix sociale est préservée, le secteur des pompes funèbres se portera toujours en pleine forme. En effet, la mort est ce qu’il y a de plus certain dans la vie. Par conséquent, ce marché se porte très bien actuellement et espère de longs jours heureux.

Même en temps de crise économique, les personnes ne manquent pas du minimum pour s’assurer certains services funéraires. Dans la conscience populaire, c’est un acte de dignité que de le faire. La confection d’une plaque funéraire est d’autant plus perçue comme telle, car c’est cet accessoire qui permettra de mettre un nom sur une sépulture.

De plus, pour fabriquer cet accessoire, les entreprises ont besoin de main-d’œuvre locale disponible. Du fait de la croissance démographique, le taux de mortalité ne cesse de croître aussi. Pour assurer une demande toujours croissante, il faut embaucher des travailleurs capables de satisfaire la demande du marché.

Conséquences « positives » du COVID-19 sur l’achat de plaque funéraire en ligne

Malgré ses conséquences sur la vie en général, le COVID-19 n’a pas du tout affecté le marché. Mieux, il a contribué à améliorer les pratiques dans le domaine et par la suite, les bénéfices. Cette pandémie a créé des confinements successifs qui empêchaient les rapprochements familiaux lors de malheureux événements comme le décès.

C’est dans cette période que les services de marbrerie ont connu une profonde révolution avec l’apparition des plaques funéraires connectées qui existaient un peu avant le début de la crise sanitaire. Ces dernières sont venues satisfaire le besoin de faire le deuil d’une personne décédée des suites du COVID-19.

La plaque funéraire connectée ne se différencie pas pour autant de la plaque funéraire traditionnelle. Elle porte essentiellement les mêmes inscriptions que cette dernière à l’exception de l’inscription d’un code QR. Celui-ci vous donne accès à un mémorial digital qui contient tout type de média lié au souvenir du défunt.

Pour accéder à ce mémorial, il suffit de scanner le code QR et vous pourrez vous recueillir en vous remémorant cet être cher disparu. En absence d’obsèques physiques, cette innovation a permis à plusieurs personnes de trouver la consolation suffisante lors de ces événements douloureux.

Aujourd’hui, le monde retrouve une vie normale après la pandémie qui est beaucoup plus maîtrisée. Malgré le passage de cette tragédie, la pratique est rentrée dans les habitudes au point où beaucoup de personnes ont adopté la méthode spontanément. C’est ce qui explique la hausse de l’achat des plaques funéraires connectées en ligne.

Pour passer une commande, vous n’avez pas besoin de vous déplacer. De même, lorsque vous recourez à ce service, il permet à de nombreuses personnes de vivre et de partager des moments de recueillement avec la famille éplorée. Il arrive souvent qu’à la survenue d’un décès plusieurs personnes concernées soient dans l’impossibilité de se déplacer. La plaque funéraire connectée vous permettra de vous unir d’intention aux personnes affectées pour leur témoigner toute votre proximité et votre soutien moral.

Par Contenu Sponsorisé